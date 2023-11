David González, con los 'pies en la tierra': "Queda un paso importante por dar con miras a la final"

El miércoles pasado, Deportes Tolima dio un importante paso rumbo a la final de la Liga BetPlay 2023-II. El conjunto 'pijao' venció 0-2 a Deportivo Cali en Palmaseca; mientras que el Junior de Barranquilla no pasó del empate (1-1) contra Águilas Doradas, en el Alberto Grisales. Los dirigidos por David González le sacaron 5 puntos de ventaja al 'tiburón', cuando quedan 6 unidades en juego. Más allá del valioso triunfo en territorio vallecaucano, el estratega del 'vinotinto y oro' no quiere perder el foco y ratificar su clasificación en las dos jornadas que faltan.

En primer turno, el equipo de Arturo Reyes dejó escapar el triunfo en Rionegro, pues no pudieron defender el gol que consiguió Carlos Bacca (al 64') y cinco minutos después llegó la igualdad definitiva en los pies de Jeison Quiñónes. Tolima no desaprovechó este 'tropiezo' del Junior y fue en busca de la victoria. Facundo Boné y Brayan Gil vencieron el arco custodiado por Alejandro Rodríguez y le dieron el triunfo a los visitantes en Palmira.

En la próxima fecha, la cual se disputará el sábado 2 de diciembre, Deportes Tolima recibirá a los 'dorados' (desde las 6:00 p. m.); mientras que cerrará los cuadrangulares semifinales el día 6 de ese mes, en condición de visitante contra los 'curramberos'. González y su plantilla necesitan como mínimo 2 puntos para asegurar su paso a la final (1 podría ser suficiente si se dan ciertos resultados).

¿Qué dijo David González tras el triunfo contra Deportivo Cali?

"Siento que debemos afrontar estos dos encuentros de la misma forma en la que lo hicimos con los anteriores juegos. Si bien tenemos una ventaja sobre Junior, todavía nos queda un paso importante por dar con miras a la final. Mi cabeza todavía no puede mirar al otro cuadrangular hasta que nosotros no estemos matemáticamente clasificados", empezó diciendo el ex entrenador de DIM.

A qué se debe el éxito de Deportes Tolima

"Creo que esto debe a muchas cosas de las que ya hablé como por ejemplo el talento de la plantilla, el tener un objetivo claro y tratar de materializarlo en cada partido. Me parece que esos han sido algunos factores de este éxito", concluyó.