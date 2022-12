David González tiene la meta clara: "Vamos por un objetivo que nos trazamos hace mucho"

Independiente Medellín está ante la oportunidad de conseguir el séptimo título de liga de su historia y para lograrlo deberá vencer a Deportivo Pereira en la final, que tiene la particularidad de clasificar por primera vez a una instancia definitiva como esta.

El 'poderoso' sabe muy bien que el juego de este domingo será crucial, pues será en el estadio Atanasio Girardot, por lo que ante su público espera ganar y llevarse una buena ventaja para el partido de vuelta el próximo miércoles en territorio 'matecaña'.

Mucho se ha hablado estos días sobre Alejandro Restrepo y David González, dos técnicos bastante jóvenes y con ideas y estilos novedosos para el fútbol colombiano tradicional que en tan solo seis meses en sus respectivos equipos, lograron llegar a una final.

Sobre este acontecimiento, González le restó importancia a la juventud, pero sí resaltó la preparación que cada uno de los dos ha tenido para llegar hasta donde están actualmente a pesar de su poca trayectoria como adiestradores.

"El hecho que Alejandro Restrepo y yo estemos disputando una final es algo soñado. No diría que es por la juventud, ni recambio generacional, para prepararse no existe edad. Es un premio para dos personas que nos hemos preparado y tenemos la suerte de estar acá", dijo el exarquero en rueda de prensa este sábado.

Aún siendo su primera final de liga, Pereira es un equipo que ha demostrado dar golpes sonoros en esta campaña. Por ejemplo, viene de ganar un grupo en el que estaba emparejado con Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla y el favorito Millonarios. No obstante, su buen juego y talento joven lo llevó a la final.

"Pereira además de lo que todos conocen, es un equipo intenso, con jugadores jóvenes, que tienen despliegue físico. En lo táctico, manejan estructuras y cambios, parecido a lo que hemos hecho nosotros. Será una linda final con dos equipos que quieren ganar", puntualizó González haciendo un breve análisis de su rival.

¿Medellín es favorito en la final contra Pereira?

Lo anterior lleva a que, sobre el papel, Medellín sea tomado como el favorito al título, pues es un equipo de mayor importancia histórica en el país y a nivel individual, tiene jugadores de más recorrido y que han mostrado un excelente rendimiento esta temporada. Sin embargo, el entrenador 'poderoso' le restó morbo a ese asunto y sentenció que ambos equipos llegan en igualdad de condiciones a este duelo.

"En muchas ocasiones he hablado del favoritismo, se especula mucho del camerino hacia afuera. En los jugadores y el cuerpo técnico no nos toca, estamos blindados. Vamos a buscar un objetivo que nos hemos trazado desde mucho antes", señaló.

Por último, David González se refirió al espectacular momento que vive Leonardo Castro, quien es el goleador de la liga con 14 tantos y ahora jugará una final, paradójicamente, contra su exequipo: Independiente Medellín. ¿La inexorable ley del ex hará de las suyas?

"Hay que felicitar a Leonardo Castro por su semestre, nos pone contento que en Pereira hizo lo que no pudo lograr en Medellín. Es un jugador con virtudes, lo conocemos muy bien y eso puede ayudar, esperamos no darle mucho espacio y que no tenga muchas oportunidades".