Hinchas del DIM 'echaron' a González y esta fue la respuesta del DT, tras desafiante reacción

Independiente Medellín sumó su tercera derrota consecutiva y añadiendo los dos empates en las primeras jornadas, el cuadro ‘Poderoso’ sigue sin ganar en la Liga BetPlay 2023-I y el ambiente en el estadio Atanasio Girardot tras la derrota contra el América de Cali no pudo ser otro que el pedido de la afición para que David González deje de ser el entrenador.

Al final del encuentro, los hinchas comenzaron a insultar a los futbolistas, pero al momento en que el entrenador se dispuso a tomar el túnel, las voces en las tribunas aumentaron y con solo un mensaje, la salida de David González.

El exjugador previo a ingresar al túnel se detuvo y miró hacia la tribuna, y luego de unos segundos de mirar a varios aficionados, estiró sus dos brazos con gesto de “bien”.

Hinchas del Medellín le silbaron a los jugadores del Medellín y a David González le gritaron "andate." pic.twitter.com/EqPX20BWr6 — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) February 18, 2023

David González y su gesto a la afición del Medellín

Por esa razón, en conferencia de prensa, el técnico del DIM explicó su reacción ante la afición que lo “echó” del equipo.

“Lo de la tribuna fue, simplemente, mirar. Quería tomar y guardar una imagen en mi cabeza, de la gente diciéndonos todo lo que nos dicen hoy, con todo el derecho, porque tienen todo el derecho de decirlo. Quería guardarme esa imagen, porque próximamente los voy a ver aplaudiendo y estamos seguros de que eso es lo que vamos a hacer. Eso fue lo que pasó”

Además, poniéndose en la posición de la afición, David González envió el siguiente mensaje para la hinchada:

“Mensaje, no hay otro, sé lo que es ser hincha de un equipo y querer que llegue el fin de semana e ir a ver el equipo ganar, y que no ocurra. En este momento, lo único que a nosotros nos queda, es aceptar lo que viene desde la tribuna. El hincha tiene todo el derecho de quejarse y de expresar sus sentimientos. Y a nosotros, como los artistas, los que brindamos el espectáculo, no nos queda otra; aceptar, pero no agachar la cabeza y saber lo que tenemos y necesitamos hacer. Salir a la cancha y hacerlo, es la única forma de cambiar este tipo de situación”

Por último, sobre la situación del DIM, el técnico antioqueño cerró con lo siguiente:

“Con Santa Fe y Envigado se crearon muchas opciones de gol, lastimosamente, cuando no se convierten y el resultado no es bueno, se empieza a generar este tipo de ambiente que estamos viviendo y es difícil. Sobre todo, para los jugadores en cancha, tomar decisiones claras en medio de ese ambiente”