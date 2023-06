"Mi sueño es comprarle una casita a mi mamá", deportista de 15 años en los Juegos Parapanamericanos

Luis Carlos Ángulo Tenorio es un joven de 15 años y hace parte de la Selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas. Actualmente, está representando al país en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023.

Con nueve años fue diagnosticado con cáncer, sin embargo, esta enfermedad lo hizo más fuerte y no impidió que siguiera luchando por sus sueños.

En NoticiasRCN.com hablamos con el deportista para conocer acerca de su vida y su trayectoria.

NoticiasRCN.com: ¿Cómo se entera de qué tiene cáncer?

L.A: Estaba en la clínica Versalles de Cali y me enviaron a otro hospital. Allí, el doctor me dio la noticia y me hicieron algunas quimioterapias. Me dijeron que me tenían que amputar la pierna o sino me podía hacer metástasis en los pulmones y podría morir. Por esta razón, hablé con mis padres y nos pusimos de acuerdo para que me cortaran la pierna.

Noticias RCN.com ¿Cómo fue tomar esta decisión?

L.A: La verdad, la tomé de manera tranquila, ya que primero está la vida y gracias a Dios estoy muy feliz porque sigo adelante compartiendo con mis padres y mis hermanos.

NoticiasRCN.com ¿Qué actividades practicaba antes de la cirugía?

L.A: Me encantaba jugar fútbol y siempre quise ser futbolista profesional. Soy hincha del América de Cali y soy un aficionado del deporte.

¡ASÍ VA LA TABLA DE MEDALLERÍA! 🤩👌🏼



Brasil sigue arrasando en los Juegos Parapanamericanos Juveniles con 17 medallas, le sigue México y Chile, cada uno con un total de 10 preseas.



⭐Total de medallas entregadas hasta el momento: 83.#juegoPARAbogota #AmericaParaelmundo 🌎 pic.twitter.com/Cmz8cen4aj — Bogotá 2023 (@bogotaparapan) June 6, 2023

NoticiasRCN.com ¿Cómo llegó a jugar baloncesto?

L.A: Era un deporte que también practicaba y posterior a la cirugía, empecé a jugar en una silla de ruedas y me gustó. En ese momento, me llegó una oportunidad de la Selección Colombia y gracias a Dios estoy jugando los Juegos Parapanamericanos.

NoticiasRCN.com: ¿Qué sueños tiene ahora Luis Carlos?

L.A: Mi sueño es seguir representando a mi país y hacer parte de la Selección Colombia de mayores, ya que este paso me daría recursos para comprarle una casita a mi mamá porque desde siempre este ha sido mi mayor sueño.

Bogotá le abrió sus puertas a los Para panamericanos juveniles, donde atletas de todo el continente demuestran esa capacidad de resiliencia y determinación para alcanzar sus metas.



¡Colombia es deporte y la tenacidad de sus para atletas así lo confirma! pic.twitter.com/CXVpeVXZDD — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) June 5, 2023

NoticiasRCN.com: ¿Cómo es jugar con la Selección Colombia?

L.A: Con la Selección Colombia vamos cada vez mejor y día a día nos estamos esforzando más para ganarle a esos rivales que son complicados, como por ejemplo Argentina y Brasil. Permanecemos siempre en la lucha y por eso trabajamos muy duro. Con el favor y la ayuda de Dios lograremos una medalla de oro.

NoticiasRCN.com: ¿Qué mensaje le puede dar a todas las personas que están pasando por situaciones complicadas?

L.A: Yo le daría un mensaje a todos los chicos y chicas que están pasando por una situación difícil o similar a la mía y a la de mis compañeros de equipo, que cumplan sus metas y que no permitan que ningún obstáculo impida cumplir sus sueños porque siempre hay que hacerlos realidad.