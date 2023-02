Deportivo Cali, el otro gigante que no arranca en el fútbol colombiano

El 2022 fue un año para el olvido para el Deportivo Cali. Tras haber ganado el título en el torneo clausura del 2021, el equipo vallecaucano se vino para abajo en términos de resultados, además de estar sumido en una fuerte crisis económica.

Sumado a esto, a lo largo del 2022, el Deportivo Cali tuvo tres entrenadores diferentes; Rafael Dudamel, Mayer Candelo y Jorge Luis Pinto. En ninguno de los semestres lograron pasar a la ronda de cuadrangulares en liga, y se quedaron por fuera en la primera ronda de la Copa Libertadores.

Con la esperanza de mejorar en lo deportivo en el 2023, el equipo mantuvo a Jorge Luis Pinto al frente del proyecto, y a pesar de la difícil situación económica, trajeron importantes jugadores para reforzar su nómina, y así aspirar a clasificar a los cuadrangulares.

Deportivo Cali, sin victorias en 2023

Sin embargo, el arranque del 2023 del Deportivo Cali no ha sido el esperado por el plantel ni por el entrenador. El equipo 'azucarero' no ha logrado sumar su primera victoria, y a pesar de que no ha perdido, está en una racha de empates, tanto en liga como en copa.

En la Liga BetPlay, igualaron 0-0 contra Once Caldas, 1-1 contra Atlético Nacional, y 1-1 contra Águilas Doradas, mientras que por Copa, empataron 3-3 contra el Barranquilla.

A pesar de haber contratado importantes jugadores como el arquero uruguayo Kevin Dawson, el delantero paraguayo Gustavo Ramírez, el extremo colombiano Daniel Mantilla, entre otros, Cali no ha podido ganar.

El equipo ha mostrado mejorías en su juego, principalmente en el partido contra Atlético Nacional, donde la figura fue el arquero Harlen Castillo del equipo verde de Medellín. La directiva del equipo, al igual que la hinchada, confían en que la dirección y trabajo de Jorge Luis Pinto los encamine a un buen papel en el torneo.