¿Carlos Antonio Vélez, entrenador? Revelan equipo que intentó contratar al reconocido periodista

Para nadie es un secreto que Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista del Canal RCN, es uno de los hombres más conocedores del fútbol en nuestro país. Sus estudios, análisis y opinión han hecho que el manizaleño sea una de las personas referentes al momento de hablar de fútbol y sus diferentes variantes y estrategias.

Gracias a sus estudios y conocimiento en el fútbol, Carlos Antonio Vélez ha sido considerado por varios dirigentes para que deje el periodismo a un lado y se enrute en el camino de entrenador, pues así lo dio a conocer el reconocido analista en medio de una entrevista, dejando claro que tuvo la oportunidad de dirigir a un equipo del fútbol colombiano.

“A mí me hizo el Deportivo Pereira una propuesta para ser entrenador del equipo. Me hicieron la propuesta en el hotel Intercontinental de Cali. En esa oportunidad, Efraín Pachón me llevó a hablar con un señor que era dueño del Pereira. A penas me hace el ofrecimiento, les dije que no, que yo era periodista”, agregó el reconocido periodista en el programa de SíSepuedCast.

Además, dejó claro que, a pesar de la insistencia de los dirigentes de ese momento del Deportivo Pereira, él tomó la decisión de desistir del ofrecimiento, y, en cambio, tomó la decisión de recomendar a un entrenador, que en ese momento estaba iniciando como DT y que ahora es uno de los estrategas referentes del balompié nacional.

“En ese momento yo les dije que no y recomendé a Luis Fernando Suárez, quien ese momento se acababa de retirar de jugador profesional, estaba comenzando en la carrera como entrenador. Y fue ahí cuando Luis Fernando llega al Deportivo Pereira (1994-1995),”, afirmó el Carlos Antonio Vélez sobre el ofrecimiento de ser entrenador.

Carlos Antonio Vélez renunció a Win Sports

En la misma conversación, el reconocido periodista dio a conocer que el 23 de octubre del 2022 tomó la decisión de dar un paso al costado en el canal de los derechos del fútbol colombiano, pero se arrepintió de la decisión, luego de tener una conversación con uno de los directivos del canal.

“Yo tengo un gran aprecio por esa familia porque llevo trabajando con ellos más de 30 años. Entonces me llamó el doctor Antonio José y en 30 minutos solo habló él. Ese día me regañó y me dijo ‘estás como los jugadores de fútbol. De un momento a otro amaneciste berraco y dices que no trabajas más’. Luego del Mundial hablamos y me quedé por esas cosas”, afirmó el reconocido periodista.

