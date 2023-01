Devis Vásquez y su llegada al Milan: "Es un sueño cumplido"

El joven guardameta Devis Estiven Vásquez Llach fue oficializado como nuevo futbolista del AC Milan, uno de los clubes más grandes a nivel de Italia y del mundo.

El talentoso portero colombiano de 24 años firmó hasta el 2026 y en sus primeras declaraciones como nuevo futbolista del Milan, no pudo ocultar su alegría.

Llegar al Milan es un sueño cumplido porque me da la oportunidad de jugar en Italia

“Estoy muy feliz de empezar esta nueva aventura en Milan desde los días anteriores hasta ahora que ya es oficial. Obviamente es un equipo grandísimo entonces estoy realmente feliz. Llegar al Milan es un sueño cumplido porque me da la oportunidad de jugar en Italia. Realmente estoy feliz de estar acá”

Además, sobre la posibilidad que se le presentó de fichar por el Milan, el arquero colombiano contó cómo fueron sus acercamientos con el equipo italiano.

“Tenía muchas ganas de venir a Italia y más a un club tan grande como el Milan. Obviamente a cualquier jugador que le lleguen con una propuesta de estas lo va a emocionar y va a hacer todo por jugar en un equipo tan grande. Vengo a ayudar a mis compañeros que es lo primordial, todos somos un equipo y vamos por el mismo lado”

En otras declaraciones, el arquero aseguró que “la primera impresión de Italia me encantó, me enamoró. Tanto que cuando volví de jugar el torneo aprendí italiano, escuchando música, buscando en internet, sin ningún profesor y cuando volví de Italia a Colombia me propuse volver a Italia de nuevo”, y sobre su el número que escogió para su camiseta, el arquero cerró con lo siguiente:

“Elegí el 77 porque una persona muy cercana a mí y que aprecio muchísimo me lo pidió y yo con mucho gusto queriendo devolver todo lo que ha colocado en mí y todo lo que ha dedicado en mí y me ha ayudado. Es una manera de devolver todo lo que me ha dado”

¿Quién es Devis Vásquez?

El barranquillero de 24 años no alcanzó a disputar un partido en el fútbol colombiano, pues fue suplente de Patriotas y La Equidad. Por esta razón, Vásquez decidió buscar nuevas opciones junto a su representante y para el 2020 firmó con el Guaraní de Paraguay.

Allí llegó y sus primeros meses fueron complejos, era nuevamente suplente en el equipo. Sin embargo, con su trabajo y gracias a la salida Gaspar Servio, el joven arquero se ganó un lugar en la titular, logrando disputar 31 partidos, 28 juegos en la liga colombiana y 3 en la Copa Libertadores.