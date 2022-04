Dimayor les 'jaló las orejas' a los árbitros: "Hay descontento y preocupación"

El arbitraje en el fútbol colombiano sigue siendo razón de reclamos y críticas por las polémicas que pasan fecha a fecha en la Liga BetPlay 2022-I, y parece que esa situación repetida ha cansado a varios clubes que de nuevo han expresado su descontento con la Dimayor.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, confirmó que previo a la última asamblea, se tocó el tema arbitral.

"Del tema arbitral hablamos, pero fue una reunión informal antes de la última asamblea. Un club llevó una propuesta y fue apoyada por otros equipos más. Ellos hablaron con el presidente Jesurún (Ramón) y con otros miembros del Comité Ejecutivo de la FCF sobre el tema"

A pesar de que desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se ha trabajo para reforzar ese tema, el presidente en declaraciones a Blu Radio fue contundente con los árbitros, de los cuales aseguró que no les ha hecho falta capacitación.

"Los esfuerzos con el arbitraje y la capacitación parecen no ser suficientes. Hay un descontento por ese tema entre los clubes. Se ha invertido, no ha sido que no haya tenido capacitación. Los clubes quieren ver más resultados"

Dimayor y descontento de los clubes en el tema arbitral

Además de confirmar que hay un descontento de varios clubes, Fernando Jaramillo afirmó que los equipos quieren tener garantías en ese tema y que se mitigue la margen de error.

"Hay preocupación y hay que ver cómo mejorar el nivel técnico de los árbitros. No es que se haya ahorrado, el tema claro es la FCF ha destinado recursos y debemos darles a los clubes las garantías que ellos se merecen"