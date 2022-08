Luis Díaz y Liverpool sonríen: futbolista firmó "nuevo contrato a largo plazo"

El portugués Diogo Jota, compañero del colombiano Luis Díaz, firmó un "nuevo contrato a largo plazo" con el Liverpool, según anunció el martes el club inglés.

Ni la duración exacta ni el valor del contrato fueron revelados, pero los medios británicos apuntan a que el atacante, que llegó al club 'Red' procedente del Wolverhampton en 2020, seguiría en Anfield al menos hasta 2027.

El delantero, de 25 años, se ha convertido en un jugador importante para el Liverpool, anotando 34 goles en sus 85 apariciones.

El portugués fue esencial en la búsqueda de un histórico "póker" de títulos la pasada temporada, en la que los 'Reds' lograron las dos copas domésticas, alcanzaron la final de la Champions League (derrota 1-0 contra el Real Madrid) y se quedaron a un punto en la lucha por el campeonato, ganado por el Manchester City.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹