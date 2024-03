¿Se acerca el adiós? Directivos de América le comunicaron importante decisión a Farías

Al interior de América de Cali no hay descanso pensando en soluciones para salir de este bache deportivo que atraviesa el equipo. La colina está cuesta arriba, pues no son solo resultados, sino un juego bastante pobre sobre la cancha.

Que América ajuste siete partidos consecutivos sin conocer la victoria no es casualidad, de hecho, está correspondido con lo que se en el campo de juego. No hay circuitos, no hay buenos enlaces ofensivos, no hay claridad en el último cuarto de cancha y los jugadores cada vez se ven más confundidos por el estilo bastante conservador que plantea César Farías, aunque ni así ha evitado que le anoten goles.

Farías continúa en América... por ahora

Aunque la hinchada empezó a hacer más notorio su enojo luego de la derrota 2-0 con Deportivo Pereira por liga el sábado pasado, había una leve esperanza de que el DT venezolano demostrara su casta eliminando a Alianza FC en el repechaje de la Copa Sudamericana, pero los 'escarlatas' dejaron una imagen bastante mala -otra vez- y se despidieron de la fase de grupos.

Con esa derrota, los comentarios exigiendo la salida de Farías empezó a escucharse ahora sí al unísono y su continuidad pendería de un hilo. De hecho, esta tarde se reunieron los directivos del club y se pensó que podían haber novedades importantes, pero se conoció que la conclusión fue la de ratificar al entrenador en el cargo, aunque hay una salvedad.

Directivos de América le habrían puesto fecha límite a César Farías

De acuerdo al diario AS, si bien Tulio y Marcela Gómez le dieron el voto de confianza a César Farías de levantar la curva de rendimiento, son conscientes que hay muchos factores que no invitan a la ilusión y que complican al DT, por lo que le habrían dado un ultimátum: ganar el próximo partido sí o sí, o de lo contrario ahora sí cortarían el proceso.

América de Cali juega este sábado nuevamente con Alianza FC, pero esta vez por liga, y en caso de no conseguir los tres puntos en el Pascual Guerrero, todo parece indicar que la etapa de Farías terminaría mucho antes de lo esperado. El equipo no juega nada bien, está en la posición 17 y la situación no aguanta más.

Los números delatan a César Farías. De los 10 partidos que ha dirigido al frente de los 'diablos rojos', completa un balance de cinco derrotas, tres empates y apenas dos victorias.