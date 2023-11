Miguel Ángel López, ¿inocente o culpable?: doctor Marcos Maynar dio 'explosivas' declaraciones

El pasado 25 de julio, la Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió provisionalmente a Miguel Ángel López. 'Supermán', quien estaba brillando con el Team Medellín, decidió dar un paso al costado de la formación antioqueña hasta que se resolviera su situación deportiva. El Dr. Marcos Maynar, acusado por liderar la red de dopaje 'Operación Ilex', en España, habló sin tapujos del caso del corredor boyacense.

El pedalista oriundo de Pesca fue relacionado con Maynar en la previa de la Vuelta a España 2022, donde terminó ocupando la cuarta posición en la clasificación general. El pasado 12 de diciembre, Astana Qazqstan Team decidió rescindirle el contrato al estelar 'escarabajo'.

“El Astana Qazaqstan Team descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar. En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato”, señaló la formación kazaja en su momento.

'Supermán' López resurgió con el Team Medellín

El pedalista colombiano, quien en el 2018 ocupó la tercera casilla del Giro de Italia y La Vuelta, fichó por la escuadra paisa. Dio una exhibición en la Vuelta a San Juan y se coronó en territorio argentino. Posteriormente, ganó: los Nacionales de Contrarreloj, Tour de Catamarca Internacional, la Vuelta a Colombia (más 9 etapas) y la 'crono' en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

También ganó fracciones en pruebas internacionales como la Vuelta Bantrab, el Tour de Gila y el Joe Martin Stage Race. Sin embargo, cuando lideraba el Tour de Panamá fue notificado con la drástica suspensión.

“Sobre la base de una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas (Guardia Civil) y la Organización Española Antidopaje (CELAD) durante la investigación del Dr. Marcos Maynar, la UCI ha notificado hoy a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas antidopaje (ADRV)”, señaló la UCI en un comunicado.

¿Qué dijo el Dr. Marcos Maynar de 'Supermán' López?

“En el caso que nos ocupa, jamás. Anteriormente, tampoco he tenido necesidad. Hay conversaciones en las que yo hablo con Vicente (Belda). Te pongo el ejemplo de Miguel Ángel López, yo veo que el ciclista va tan bien que le dejo claro que no hace falta utilizar doping. Creo que el ciclismo está más limpio que nunca”, dijo Maynar en 'El Contraanálisis', conducido por Javier Ramírez.

“Por los demás no pongo la mano en el fuego por sustancias que no se detectan por el momento, pero no son permitidas. No voy a poner la mano en el fuego por nadie, sólo por Miguel Ángel López. Porque sí sé lo que tomaba. Yo sé lo fuerte que es él. Y para que a él lo hayan llevado con el gancho en el Tour de Francia o a los demás, yo no me preocuparía por tonterías como estas. Que se preocupen y que le digan a la UCI que investiguen, que están haciendo el ridículo", concluyó. Estas declaraciones podrían ser evaluadas por la UCI para levantarle la suspensión al boyacense.