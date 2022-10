¡Todo mal! La fortuna que perdió el rapero Drake por culpa del Barcelona

El FC Barcelona vistió una camiseta con el logo del rapero canadiense Drake en el clásico liguero contra el Real Madrid este domingo.

En lugar del logo de su patrocinador principal, la plataforma de reproducción de música en línea Spotify, el Barça llevó la imagen del búho de Drake como forma de celebrar los 50.000 millones de reproducciones acumuladas por el músico canadiense.

El Barcelona "saltará al terreno de juego en el Clásico del domingo con una camiseta que, por primera vez, no lucirá en el frontal el logo de su partner principal, sino el emblema de un artista de renombre internacional: el cantante y compositor Drake, ganador de 4 premios Grammy y el primero en alcanzar los 50.000 millones de reproducciones en Spotify", informaba el club azulgrana el viernes.

"Spotify cede así este espacio privilegiado en la camiseta de juego, como parte de una acción que se enmarca en el partnership con el Club", añadió el club azulgrana.

El rapero de manera de agradecimiento y confianza en que el club catalán iba a dar el batacazo en el clásico contra el Real Madrid no dudó en realizar una apuesta millonarios a favor del Barcelona.

En una imagen que subió en su cuenta de Instagram, el cantante mostró que había apostado más de 800 mil dólares a que el Barcelona vencería al Real Madrid en el clásico de la fecha 9 de LaLiga 2022/23.

Drake's got *a lot* of faith in Arsenal and Barcelona today 🤑 pic.twitter.com/QLJJdXxDjG