William Amaral se mostró contento por el rendimiento de Nacional: “Vamos poco a poco”

Atlético Nacional debutó con un empate frente al Once Caldas en el segundo semestre del fútbol colombiano, dejando con buenas sensaciones a los aficionados del equipo antioqueño, que durante los 90 minutos mostró una imagen distinta de lo que venía mostrando en el anterior torneo con Paulo Autuori.

Tras la igualdad en el estadio Palogrande de Manizales, William Amaral, entrenador interino de Atlético Nacional, se mostró contento con la presentación de su equipo en condición de visitante, dejando claro que no sufrieron el partido, pero la falta de definición le impidió que se llevaran los tres puntos.

“El equipo ha competido, fue un partido muy difícil y con eso y todo, hemos conseguido rematar cuatro veces a portería y el rival apenas una, no tuvieron juego elaborado y la verdad es que no hemos tenido muchos problemas con Once Caldas”, aseguró el entrenador del equipo antioqueño.

De igual forma, habló de los nuevos jugadores que ha tenido el equipo, afirmando que el trabajo en las divisiones inferiores comienza a dar sus frutos y que le aportarán su talento durante todo el semestre.

“Estoy satisfecho, tuvimos mucha gente joven que mostró calidad, pienso que tenemos que crecer y apostar a más calidad, fallamos en el tramo final de las jugadas, el último pase, la definición; pero estamos en el camino, estamos trabajando bien, los chicos están bien. Yo creo que vamos a tener a un Nacional muy fuerte durante la temporada”, agregó William Amaral.

Amaral habló de Maximiliano Cantera

Por otro lado, el entrenador de Atlético Nacional habló del nuevo jugador del equipo antioqueño, Maximiliano Cantera, quien fue pedido expreso de Paulo Autuori y que llegó a la ciudad de Medellín hace pocos días.

“Él es jugador que acaba de llegar, es un futbolista con talento y calidad, vamos a ver cómo es su adaptación y acople a nuestras ideas, espero que nos pueda ayudar y aportar su calidad”, finalizó el entrenador.