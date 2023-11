Ecuador ahondó la crisis de Chile y llegó a puestos de clasificación directa: ganó 1-0, en Quito

Este martes 21 de noviembre, la Selección de Ecuador recibió a su similar de Chile para disputar un partido válido por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La 'Tri' defendió su invicto en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ahondó la crisis de 'La Roja' imponiéndose por 1-0, gracias a un solitario gol de Ángel Mena.

Ecuador llegó motivada a Quito, luego de conseguir un valioso empate (0-0) en Caracas, contra Venezuela. Chile, en cambio, no pudo vencer a Paraguay en Santiago y Eduardo Berizzo dio un paso al costado. El entrenador argentino fue sucedido por Nicolás Córdova, luego de sumar 5 puntos en la misma cantidad de partidos.

Ángel Mena, el héroe de Ecuador

La selección ecuatoriana dominó el partido de principio a fin, a pesar de que Chile tuvo opciones de empatarlo en el cierre del encuentro. Al minuto 21', Mena aprovechó un rebote de Brayan Cortés y la mandó al fondo de la red. ¡Júbilo en el 'Casa Blanca'!

¿Cuál será el próximo partido de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas?

La 'Tri' arrancó este certamen clasificatorio con tres puntos menos, por el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, sobre las denuncias de Chile y Perú por el caso de Byron Castillo. A pesar de este revés, sumado a la salida de Gustavo Alfaro, Ecuador se recompuso con su nuevo entrenador, el español Félix Sánchez Bas.

Después de debutar con derrota contra Argentina, Ecuador logró tres triunfos (2-1 vs. Uruguay; 1-2 vs. Bolivia; y 1-0 vs. Chile) y dos empates (0-0 vs. Colombia; y 0-0 vs. Venezuela). Así las cosas, este combinado acumula 8 unidades y está ubicada en la sexta posición. El 5 de septiembre de 2024 visitará a Brasil para disputar la séptima jornada.

