“Independiente Santa Fe tiene los recursos para tratar de darle gusto al técnico”: Eduardo Méndez

El 2023 para Independiente Santa Fe fue un año para el olvido, puesto que en lo deportivo realizó una de las peores temporadas en la historia del club, dejando de clasificar a los dos cuadrangulares de los torneos y llenando la paciencia de todos los aficionados del equipo bogotano, teniendo en cuenta los fracasos deportivos y administrativos que ha tenido el equipo durante los últimos años.

Ante lo acontecido en el segundo semestre del fútbol colombiano, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló con el diario As sobre lo hecho en el 2023, dejando claro que es un año para el olvido, pero que debe ponerse de pie y poder recomponer el camino la próxima temporada.

“No hay que agachar la cabeza. Trabajar y recomponer todo lo que se hizo mal. Ojalá el 2024 nos traiga muchas alegrías. Estuvo Harold, nunca medí la presión que hubo contra él, en el segundo semestre le apostamos a un técnico que venía con unos proyectos y pensamos que podíamos iniciar un proceso con él, pero desafortunadamente es otro ambiente el que estaba viviendo, las tensiones, las presiones las cobran mucho acá en Bogotá y la hinchada santafereña. Tocó dar ese paso y recomponer el camino. Esperemos que el técnico que hoy en día está trabaje, logre lo que queramos y podamos tener contrataciones en los puestos que él ha determinado, haremos el esfuerzo por traer siete u ocho jugadores que necesitamos”, aseguró el presidente Eduardo Méndez.

Además, dejó claro que, para el próximo semestre, la directiva de Independiente Santa Fe hará el esfuerzo económico para traer jugadores que el entrenador solicita y que han tenido un buen rendimiento durante el 2023, tratando de tener una nómina que pueda competir por la estrella del primer semestre del próximo año.

“Santa Fe tiene los recursos para tratar de darle gusto a lo que el técnico está pidiendo. Los nombres que se han barajado son interesantes, importantes y que se acomodan al sistema que él quiere. No hay extranjeros, de Uruguay me recomendaron un jugador, leí su nombre, hizo el estudio y dijo que le gustaría tenerlo acá. No he hablado con ese jugador, pero ya sé quién es su empresario, vamos a hablar”, agregó Méndez.

Eduardo Méndez mandó un mensaje a todos los aficionados de Santa Fe

Por último, Eduardo Méndez le envió un mensaje a todos los aficionados del equipo cardenal, dejando claro que en los momentos difíciles en donde más deben acompañar al equipo.

“¿Qué les puedo decir? En los momentos difíciles es cuando más presencia debe hacer. El apoyar es lo que uno debe hacer como hincha. Yo fui hincha antes de estar acá, sufrí, viajaba, le gritaba a los técnicos… la primera vez que estuve de presidente en Santa Fe tuve una situación similar. Encontré a un equipo quebrado y dejé a un equipo sin deudas. Los títulos deben de venir después de sanear al equipo igual que en 2004, 2005, en 2006 ya conseguimos Libertadores. En 2007 me fui, ya vino Farfán y se invirtieron dineros, en 2012 a 2016 comenzaron los títulos, esperemos que esta vez no sean cuatro años de títulos, sino muchos”, finalizó.