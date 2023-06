Edwin Cardona estaría cerca de abandonar Racing por petición de Fernando Gago

La temporada del mediocampista parecer llegar a su fin con Racing de Argentina, en donde Fernando Gago, director técnico del club de Avellaneda no pretende contar con el jugador para la siguiente temporada y su salida es inminente, según los diarios locales de ese país.

Por esta razón, el jugador y su representante deberán tomar una decisión, ya que en su actual club no quieren contar más con los servicios del volante colombiano. Cardona, no ha tenido una buena temporada con ‘La Academia’ y no ha sido tenido en cuenta en el once titular del estratega argentino, quien pese a haberle dado continuidad en la temporada pasada, para el futuro lo tendría lejos.

Cardona en la mira de sus compañeros de equipo y director técnico

De acuerdo con el diario argentino Olé, Edwin Cardona saldría pronto de Racing, ya que sus compañeros no le ven buena actitud y los hinchas dejaron de brindarle su apoyo como lo hicieron al principio. Por tal motivo, “La idea prioritaria es negociarlo a otro club para recuperar parte de lo invertido en él, pero su continuidad ya no depende de propuestas”.

Último partido de Cardona con ‘La Academia’

El colombiano no ha sido tenido en cuenta y su último partido lo jugó el pasado 14 de mayo, cuando tan solo jugó 12 minutos en la goleada 3-0 ante Platense. Desde ese momento, estuvo en el banquillo de suplentes frente a Aucas y Defensa y Justicia. Sin embargo, no sumó minutos en el campo de juego y frente a Flamengo, Banfield e Instituto ni siquiera fue tenido en cuenta en los jugadores emergentes.

Futuro profesional de Edwin Cardona

El futbolista nacido en Medellín quedaría como agente libre, debido a que Racing quiere salir del jugador a como dé lugar, incluso rescindiendo su contrato si no llega una oferta llamativa para el club.

“La idea prioritaria es negociarlo a otro club para recuperar parte de lo invertido en él, pero su continuidad ya no depende de propuestas: en el caso de que no las haya, en Racing le rescindirán el contrato y se alejará como agente libre, la opción que más fuerza tiene hoy”, mencionó el diario deportivo Olé.

Ante esta noticia, Edwin Cardona podría regresar a Atlético Nacional, al haber manifestado en varias ocasiones que quiere regresar a su casa y volver a jugar en el escenario deportivo Atanasio Girardot.

