¿Correrá el Tour? Egan Bernal confesó la 'grande' que quiere para el 2024

El 2024 genera mucha expectativa para el ciclismo colombiano en la élite. Por un lado, está el regreso de Nairo Quintana al World Tour con el Movistar Team, y por el otro, la ilusión de ver de nuevo en pleno a Egan Bernal.

El bogotano atravesó algo así como un año de transición y reacondicionamiento en este 2023 después del brutal accidente que sufrió hace casi dos años. Tras una maratónica recuperación, Bernal regresó a la competencia oficial esta temporada, pero en la otra espera estar de nuevo en su mejor nivel.

Egan Bernal quiere comenzar la temporada 2024 en Colombia

A pesar de que ese deseo es el que guarda en su corazón, Egan es cauto a la hora de referirse a lo que pude hacer el otro año y espera ir trabajando día a día para demostrar para qué está. De hecho, reveló que todavía no ha planeado el calendario de carreras en las que va a participar con el Ineos, pero que a lo mejor, por lo menos con las grandes vueltas, la decisión se va a tomar a medida de cómo sea su desempeño en otras competencias de menor nivel, como puede ser el Tour Colombia que se correrá en febrero.

"Hace poco me mandaron una tabla sobre las carreras que me gustaría hacer y no supe contestar porque todo depende de cómo esté. Si estoy bien que me lleven al Tour, pero si estoy como este año seré el primero en decir que no me lleven; el Tour es la peor carrera para ir a improvisar", dijo acerca de la chance de correr el Tour de Francia, en diálogo en el podcast La Movida, con Johan Bruyneel y Víctor Hugo Peña.

Y continuó asegurando que su deseo es comenzar la temporada 2024 corriendo en el país: "Quiero iniciar lo más fuerte que pueda la temporada e ir decidiendo qué hacer. Me gustaría iniciar con Nacionales y si se pudiera Tour Colombia, correr en casa y llenarme de confianza sería lo ideal y luego ir a Europa para hacer lo mejor en las carreras que me pongan".

Egan va por la Vuelta a España en 2024

Aunque su deseo siempre ha sido volver a ganar el Tour de Francia, Egan Bernal aseguró que en el corto plazo le apunta a ser campeón de la Vuelta a España, pues con esa completaría la corona y entraría al selecto grupo de ciclistas que han ganado las tres carreras más importantes del ciclismo mundial, pues también se hizo con el Giro de Italia en 2021.

"Si me pusieran a elegir en este momento una carrera a ganar sería la Vuelta a España. Todos sabemos lo importante que sería ganar las las tres grandes; me podría retirar tranquilo, pero más que eso quiero volver a mi mejor nivel y poder competir en en igualdad de condiciones con la gente que en este momento está está dominando", dijo

"Nunca tuve esa oportunidad porque el año en el que fui dominante ellos hasta ahora estaban llegando. No nos hemos enfrentado en igualdad de condiciones, sería bacano, más allá de ganar o no. Me sigo preparando con esa ilusión, me encanta la bicicleta y no me cuesta entrenar", sentenció.