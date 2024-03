Egan Bernal plantó cara y sigue deslumbrando en Europa: así fue la primera etapa de la París Niza

Tras firmar una brillante participación en el pasado, O Gran Camiño ocupando el podio de la carrera, Egan Bernal volvió a competencia en la Paris Niza, un evento en el que ya sabe lo que es levantar el título.

A pesar de que la primera etapa de este domingo fue para los velocistas, Egan tuvo protagonismo al conseguir puntos para la clasificación de la montaña, en un mano con Remco Evenepoel, múltiple campeón.

"Fue un día muy difícil, hubo muchos nervios, pero al final hicimos un buen trabajo y estamos muy felices con el día y el rendimiento", dijo Egan.

"Teníamos un plan para movernos en la última escalada y nos ubicamos en una buena posición. Vi la oportunidad y seguí al primer corredor que emprendió la huida", agregó sobre su ritmo en la montaña.

