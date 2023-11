Egan Bernal y su enojo por críticas al futuro del ciclismo colombiano: "Es una cachetada"

El balance del ciclismo colombiano en 2023 no es muy alentador. Ningún ciclista figuró en alguna de las tres grandes vueltas y salvo Santiago Buitrago, ninguno de los jóvenes llamados a llevar la batuta del pedalismo nacional, figuró en la élite.

Por ejemplo, Sergio Higuita y Daniel Martínez tuvieron una temporada discreta, aunque en el 2024 esperan remontar, pero ahora corriendo juntos. Hace varias semanas se confirmó el paso de 'Dani' al Bora-Hansgrohe luego de no renovar contrato con el Ineos.

¿Qué le espera al ciclismo colombiano en el corto plazo?

Y es que ese nivel discreto del ciclismo nacional no es una especulación, ni mucho menos un invento de la prensa. De hecho, Rigoberto Urán, en febrero de este año, fue muy crítico con el rendimiento actual y se mostró bastante preocupado por que viene para el futuro.

"Cuál es la realidad... que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Buitrago. No hay nada, no hay un ‘hp’ ciclista bueno, no sé que es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte, acá se sigue trabajando, pero falta esa calidad", dijo el 'toro de Urrao'.

El tiempo pudo darle la razón a 'Rigo', pues en todo el 2023, y tras las ausencias por sanción de Nairo Quintana y Miguel Ángel López, más la recuperación de Egan Bernal, el ciclismo colombiano no tuvo exponentes brillantes en la élite y poco y nada figuró.

Egan Bernal asegura que sí hay futuro en el ciclismo colombiano

No obstante, otro de los referentes de los 'escarabajos' salió al paso a las críticas y le dio el espaldarazo a los jóvenes talentos del país. Se trata del propio Egan Bernal, quien al referirse a esa situación, destacó que la calidad del ciclista es tan buena que no necesita de mucha formación, pero la diferencia radica en el nivel de desarrollo que existe en otro países y que lleva a sus respectivo corredores a llegar más lejos a pesar de las condiciones naturales.

"Un poco incierto, no se sabe qué va a pasar, pero no porque haga falta talento. Colombia tiene talento natural que no hay que formarlo, pero el país no está igual de desarrollado que otros, es una desventaja económica muy grande y al mismo tiempo es que estamos al otro lado del mundo. Es difícil que los niños puedan demostrar el talento que tienen. El ciclismo se está volviendo más tecnológico y aquí hay talento, pero por una u otra razón no tienen la bicicleta que es, la alimentación que es, el apoyo psicológico", dijo Bernal en diálogo en el podcast La Movida, con Johan Bruyneel y Victor Hugo Peña.

En el momento de referirse al comentario de Rigoberto Urán y al de otros muchos conocedores del ciclismo colombiano, Bernal mostró su enojo y argumentó que el mal presente en la élite no es solo cuestión de talento, sino de apoyo económico, algo que no está muy fuerte en este momento en el país.

"Me da mucho mal genio cuando dicen que en Colombia no hay talento, es como pegarle una cachetada. Obviamente hay talento, solamente que no tenemos el mismo apoyo, es normal. Es difícil de arreglar la verdad porque es inversión de mucho tiempo y de mucho dinero, con que una persona lo haga no va a marcar la diferencia, tiene que ser algo más a nivel nacional", señaló.