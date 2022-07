¡Sigue en recuperación! Egan Bernal no estará en la Vuelta a Burgos con el Ineos

El regreso de Egan Bernal a las grandes competencias del ciclismo tardará un poco más, luego de que se diera a conocer que el Ineos Teams, tomara la decisión de no llevar al pedalista colombiano a la Vuelta a Burgos, donde se suponía que el ciclista cafetero tendría su regreso a las competencias, luego de su fuerte accidente a principio de año.

El proceso de recuperación que ha tenido Egan Bernal es algo de admirar, pues vale recordar que, en menos de cinco meses, el pedalista colombiano ya estaba montado en su bicicleta rodando por las calles de Cundinamarca, con el objetivo de regresar lo más pronto posible a las carreras internacionales.

Luego de estar dos meses en Europa, Egan Bernal ya estaría en la última de etapa de su recuperación, por tal motivo, el Ineos habría tomado la decisión de no llevar al colombiano a la Vuelta a Burgos, a pesar de que varios medios internacionales habían confirmado que el cafetero iba a estar en la lista de convocados.

Este viernes 29 de julio, se dio a conocer la lista de pedalistas que estarán en la Vuelta a Burgos, que se disputará del 2 al 6 de agosto, donde la gran sorpresa es la ausencia de Egan Bernal, quien se esperaba que tuviera su primera competencia internacional en el 2022.

Aunque no hay un parte oficial de la ausencia del colombiano en la vuelta a Burgos, el Ineos en pasadas entrevistas aseguró, que no iba a acelerar el proceso de recuperación del cafetero y por tal motivo, no estará en la carrera que inicia en la primera semana de agosto.

Lea también: Egan Bernal dio pistas sobre su regreso a la competencia

Colombianos en la Vuelta a Burgos

Por otro lado, hasta el momento se han confirmado a tres colombianos en la Vuelta a Burgos, siendo Esteban Chávez, uno de los firmes candidatos para llevarse la competencia internacional, mientras que se espera que Fernando Gaviria pele algunas etapas que finalicen en terreno con sprint.