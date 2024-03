"El fútbol no va a parar": presidente de Dimayor, sobre la 'ola' de amenazas

El fútbol colombiano está siendo azotado por una 'oleada' de amenazas. Las advertencias de los mal llamado 'hinchas' tienen sometidos a los protagonistas. Jhon Jairo Bodmer tuvo que dejar su cargo en el banquillo de Atlético Nacional, pues priorizó la "seguridad de su familia". Ahora, Carlos Ortega, árbitro designado para el compromiso entre Deportivo Cali y Once Caldas, fue víctima de intimidaciones. "El fútbol no va a parar", fue la respuesta de Dimayor.

Se han reportado múltiples casos de violencia, provenientes de distintos sectores. José Aja, defensor de Independiente Medellín, fue amenazado y no hizo parte de la lista de convocados de Alfredo Arias para enfrentar a Fortaleza para mantenerlo protegido junto a su familia. Mauricio Navarro (presidente de Atlético Nacional), Benjamín Romero (vicepresidente ejecutivo) y Esteban Escobar (director deportivo) también fueron víctimas de este condenable crimen.

“Vimos que de alguna manera si amedrentan son pancartas irresponsables, rechazamos eso. El fútbol no puede estar coartado por desadaptados y creo que debemos rodear al futbol, al árbitro y darle todas las garantías. Ya hablé con él (Carlos Ortega) y las autoridades, le vamos a dar todas las garantías para que pite y se desarrolle como se tiene que desarrollar en calma”, dijo Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, en una conversación con 'El VBAR' de Caracol Radio.

Fernando Jaramillo le dio 'luz verde' al partido entre Cali y Once Caldas

“Habrá seguridad y logística en todo en el estadio, desde el punto de vista de transporte. Salvo que pasen hechos extraordinarios (sobre aplazar), pero todo lo que está programado el día de hoy, va”, agregó el dirigente.

"El fútbol no va a parar": Fernando Jaramillo

“Esto es inaceptable. Por más que el fútbol genere la pasión y reacciones, una reacción no se entiende. Hay que rodear a directivos, apoyar el ecosistema del fútbol y no importa los resultados, al final es un deporte que nos une a todos, pero a la larga es un juego, es entretenimiento y por más que no se den los resultados no hay derecho para amenazar a una persona. El fútbol no va a parar”, concluyó.