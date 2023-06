Video: el penalti de Larry Vásquez con el que Millonarios venció a Nacional y salió campeón

Este sábado 24 de junio, Millonarios conquistó su estrella número 16 en la final, considerada por muchos, como la más importante en la historia del fútbol colombiano. Los 'azules' vencieron a Atlético Nacional en la tanda de penaltis (3-2), luego de haber empatado 1-1 en los 90 minutos. Larry Vásquez, quien entró en el ocaso del compromiso para ser uno de los cobradores, convirtió el quinto cobro, uno que quedará grabada para siempre en la memoria de los hinchas 'embajadores'.

A Vásquez, quien fue titular a lo largo de la campaña, le tocó darle paso a Stiven Vega en las dos finales, una situación complicada para cualquier jugador. Alberto Gamero se decantó por 'El Jefe', quien cumplió tanto en el Atanasio Girardot, como en El Campín.

En Medellín, el exjugador del Junior de Barranquilla entró al minuto 71' y no tuvo su actuación más destacada. En Bogotá, el mediocampista nortesantandereano entró exclusivamente para la tanda de penaltis.

Hubo de todo en la tanda desde los 'doce pasos'. Millonarios tuvo dos oportunidades de ponerse al frente, pero Jader Valencia y Luis Carlos Ruiz fallaron sus cobros. Jarlan Barrera erró el quinto remate de los 'verdolagas' y le dio la opción a Vásquez. El número '5' de Millonarios sacó a relucir toda su categoría, le ganó el duelo a Kevin Mier para dar la vuelta olímpica y quedó inmortalizado en la historia del 'ballet azul'.

"No lo hubiera soñado mejor"

"Es increíble, mejor no lo hubiera soñado. Me había tocado de suplente y con las mismas ganas calenté. Sabía que en algún momento me tocaba entrar; y si no también iba a estar con la misma fuerza. Hoy (sábado) Dios nos ha premiado con esto y a mí con poder patear el último penalti. Agradecido con Dios. En la caminata al punto blanco pensé que iba a ser campeón", dijo el volante oriundo de El Zulia en una entrevista con 'Win Sports'.

Así fue el cobro de Larry Vásquez: