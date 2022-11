🔴 EN VIVO | Ceremonia inaugural del Mundial de Catar 2022

El Mundial de Catar levanta por fin el tel贸n este domingo con el duelo inaugural entre el anfitri贸n y Ecuador, aperitivo de una competici贸n que nace marcada por las pol茅micas y en la que Brasil y Argentina parten como grandes aspirantes al t铆tulo que defiende Francia.

En el estadio Al Bayt, a unos 50 kil贸metros al norte de Doha, comenzar谩 la 22陋 edici贸n del Mundial, la primera en un pa铆s 谩rabe, poniendo fin a los 4.371 d铆as que han pasado desde que la FIFA eligiera en diciembre de 2010 al emirato como sede del gran torneo.

M谩s de una d茅cada para que el peque帽o pa铆s se prepare para acoger a 32 selecciones y cientos de miles de aficionados, con ocho estadios de primer铆simo nivel, siete de ellos levantados de la nada para la ocasi贸n.

"Bienvenidos a la Copa del mundo 谩rabe", titul贸 el diario catar铆 Al-Sharq este domingo, mientras grupos de hinchas extranjeros, cada vez m谩s numerosos, paseaban por La Corniche, el paseo tur铆stico de la bah铆a de Doha. A unos kil贸metros, en la oficina central de venta de entradas, las filas de compradores aumentan como no lo hab铆an hecho desde su apertura a mediados de octubre.

El primer vuelo comercial entre Israel y Catar, dos pa铆ses que no ten铆an relaciones diplom谩ticas, sali贸 de Tel-Aviv rumbo a Doha este domingo en el marco de un programa especial por el torneo.

Las personalidades han comenzado a llegar, desde el presidente senegal茅s Macky Sall al pr铆ncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed ben Salmane, a una horas de una ceremonia de apertura que mezclar谩 "tradici贸n catar铆 y cultura universal" y que intentar谩 tener una dimensi贸n propia de los Juegos Ol铆mpicos.

Infantino al contraataque

El Mundial, que en 2018 se reparti贸 por la inmensidad de Rusia y que en 2026 compartir谩n Estados Unidos, M茅xico y Canad谩, se jugar谩 en 2022 en un territorio del tama帽o de B茅lgica, desplazado a noviembre y diciembre despu茅s de ser otorgado porque era imposible disputarlo en el verano de la pen铆nsula ar谩biga (temperaturas de 50 grados, unos 30 este domingo).

Sin importar lo que pase en el c茅sped, Catar-2022 ser谩 para siempre una de las Copas del Mundo de la pol茅mica, atacada de frente el s谩bado por el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Los derechos humanos, el medioambiente, el trato a la comunidad LGBTQ+ y a los trabajadores migrantes han marcado los a帽os de preparaci贸n.

"Las cr铆ticas por el Mundial son hip贸critas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los 煤ltimos 3.000 a帽os deber铆amos estar pidiendo perd贸n los pr贸ximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocres铆a", dijo Infantino en una dur铆sima alocuci贸n de una hora de duraci贸n ante 400 periodistas.

Las autoridades del emirato conservador, en el que rige la ley isl谩mica, se han defendido subrayando que mejoraron las condiciones de los trabajadores y se responsabilizaron con el medioambiente, prometiendo "una Copa del Mundo totalmente neutra en carbono".

"Una cortina de humo", se帽al贸 Julien Jreissati, director del programa de Greenpeace en el Medio Oriente.

El tratamiento de las personas LGBTQ+ en un pa铆s en el que la homosexualidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio est谩n prohibidas tambi茅n preocupa. Las autoridades aseguran que "todo el mundo ser谩 bienvenido".

Ser谩 tambi茅n el Mundial en el que los aficionados no tendr谩n una cerveza a mano. El viernes se confirm贸 la prohibici贸n de su venta alrededor de los estadios.

En Catar el alcohol est谩 prohibido salvo algunas excepciones y se podr谩 conseguir en varios hoteles, restaurantes y en las 'Fan Zones' por no menos de 11 d贸lares (10,60 euros) la cerveza.

En su discurso Infantino pidi贸 a todos los actores del torneo que "no dividan". "El mundo ya est谩 suficientemente dividido, organizamos una Copa del Mundo, no una guerra, disfruten", a帽adi贸.

Alemania y Dinamarca han avisado que sus capitanes, Manuel Neuer y Simon Kjaer, llevar谩n el brazalete 'One Love', a favor de la inclusi贸n y contra la discriminaci贸n, y no los propuestos por la FIFA: 'Salvemos el planeta', 'Educaci贸n para todos' o 'No a la discriminaci贸n'.

