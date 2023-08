FCF prohíbe la exhibición de la camiseta de Colombia a reconocido youtuber: polémica

Dominic Wolf, reconocido influencer alemán, conocido en las redes sociales por mostrar la cultura y su cariño por Colombia, se mostró desilusionado en su cuenta de Instagram por un comunicado recibido por la máxima institución de fútbol del país cafetero. Este hombre, quien llegó en el 2016 a Colombia suma actualmente tres millones de seguidores en Facebook y un millón en IG con un contenido digital de viajes, gastronomía e historias del día a día en nuestro país.

Youtuber alemán recibió un contundente mensaje por la FCF

De acuerdo con un video publicado por Wolf, no podrá volver a vestir la camiseta de Colombia en sus redes sociales, luego de recibir un comunicado: “El motivo de la presente comunicación consiste en informarle que ha llegado a conocimiento de la Federación Colombiana de Fútbol, que a través de la cuenta de Instagram @dominiccolombia, se han realizado publicaciones en las que se evidencia una asociación indebida con la FCF, en particular con la Camiseta Oficial de la Selección Colombia y de su indumentaria oficial, todo con el fin de incentivar actividades comerciales de empresas y/o marcas a las que usted realiza publicidad”.

En otro apartado del comunicado resaltan: “A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la Camiseta Oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”

Dominic Wolf se pronunció frente al comunicado

"Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana", mencionó el youtuber.

Además de ello, dijo: "dentro de los 8 años que llevo viviendo en Colombia nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo", resaltó.

Por último, Dominic concluyó: “¿Qué tal esto?, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Saben cuánto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales? Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”, señaló Wolf.