América vs. Millonarios y toda la programación de la fecha 14: hora, TV y cómo seguir online

La Dimayor continúa confirmando la programación de las próximas jornadas de la Liga BetPlay 2022-I y en esta oportunidad, dio a conocer los horarios de la fecha 14 de la competición local del Fútbol Profesional Colombiano.

La decimocuarta fecha se jugará desde el 1 al 4 de abril, donde la fecha la abrirá el partido entre La Equidad vs Deportivo Cali y la cerrará el duelo Once Caldas vs Atlético Bucaramanga, y además se jugará uno de los clásicos del FPC, entre América de Cali y Millonarios.

FECHA 14

1 de abril

La Equidad vs Deportivo Cali

Hora: 7:40 PM

Estadio: Metropolitano de Techo

Transmisión: Win/Win+

2 de abril

Independiente Medellín vs Envigado FC

Hora: 2:00 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win +

Deportivo Pereira vs Deportes Tolima

Hora: 4:05 PM

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win/Win+

Patriotas FC vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 PM

Estadio: La Independencia

Transmisión: Win+

Junior FC vs Alianza Petrolera

Hora: 8:15 PM

Estadio: Metropolitano

Transmisión: Win+

3 de abril

Águilas Doradas vs Jaguares FC

Hora: 3:00 PM

Estadio: Alberto Grisales

Transmisión: Win/Win+

América de Cali vs Millonarios FC

Hora: 5:30 PM

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win+

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena

Hora: 7:35 PM

Estadio: El Campín

Transmisión: Win+

4 de abril

Cortuluá vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 PM

Estadio: Doce de Octubre

Transmisión: Win/Win+

Once Caldas vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 PM

Estadio: Palogrande

Transmisión: Win+

