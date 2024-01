Luis Sinisterra cada vez más afianzado en Bournemouth: recibió importante premio

El pasado 26 de diciembre, Bournemouth recibió al Fulham para disputar un duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League. Los dirigidos por Andoni Iraola celebraron el 'Boxing Day' con un notable triunfo por 3-0 y llegaron a siete partidos sin conocer la derrota. Luis Sinisterra cerró la cuenta en el Vitality Stadium con un auténtico golazo de media distancia, el cual fue premiado este viernes.

Sinisterra se convirtió en el cuarto colombiano en anotar en 'Boxing Day', una fecha muy especial en el balompié inglés. Antes lo habían logrado Juan Pablo Ángel, Hugo Rodallega y Yerry Mina. El atacante oriundo de Santander de Quilichao entró al minuto 72', en lugar de Antoine Semenyo. En ese momento, los 'cerezas' ya ganaban por 2-0, gracias a los goles de Justin Kluivert y Dominic Solanke.

Pues bien, el exjugador de Leeds, Feyenoord y Once Caldas le dio dinamismo al equipo. Sinisterra, quien se ha convertido en uno de los habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, recibió un pase de David Brooks al 90+3' y encaró el área rival. Engañó a varios jugadores de Fulham, encontró un espacio y ejecutó un espectacular remate, con el cual venció el pórtico custodiado por Bernd Leno.

"Aquí no hay sorpresas. Sinisterra es el ganador del gol del mes de diciembre", escribió el equipo inglés en sus redes sociales. Recordemos que esa fue la segunda anotación del caucano con Bournemouth (el otro fue contra Manchester City).

Iraola, quien dirigió a Radamel Falcao García en el Rayo Vallecano, llenó de elogios la anotación del colombiano, de 24 años. "Es uno de nuestros mejores extremos, marcó un gol difícil", dijo el entrenador español.

No surprises there 👏@Sinisterra29 is the winner of the @StrategicSols Goal of the Month for December 🏆 pic.twitter.com/DLyOXdCv8T