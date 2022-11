¿Qué pasará? Fernando Uribe estaría presionando para quedarse en Junior

Con Junior de Barranquilla eliminado de toda posibilidad de avanzar a la final de la Liga BetPlay, los directivos ya están planeando lo que vendrá en 2023 y en ese objetivo ya empezaron a hacer cambios en el rompecabezas, como la llegada de Arturo Reyes en reemplazo de Julio Comesaña.

Así las cosas, ya se puso sobre la mesa los nombres de los jugadores que no continuarán en 2023, predominando aquellos cuyo contrato vence en diciembre. Aunque no se ha dado a conocer de manera oficial, ya se ha filtrado algunos casos de futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

De los que más se ha hablado en las últimas semanas es de Fernando Uribe, quien llegó a inicio de año con mucha expectativa luego de haber sido el máximo artillero del fútbol colombiano en 2021 con Millonarios, pero su etapa en Junior ha sido más bien bastante mala y en gran parte por culpa de las lesiones.

A lo largo del año, el delantero pereirano tan solo ha podido disputar 20 partidos, en los que ha marcado cinco goles, por lo que los directivos del club tendrían pensado no renovarle el contrato para la siguiente temporada. Sin embargo, la llegada de Arturo Reyes podría cambiar la situación ya que habría pedido la continuidad del delantero.

El tema no es sencillo, Uribe recibe el segundo salario más alto del Junior, con 180 millones de pesos al mes, siendo superado únicamente por Carlos Bacca, que gana 350 millones. Teniendo en cuenta que el cuadro 'tiburón' no disputará la siguiente Copa Libertadores, el jugador tendría que bajar considerablemente sus pretensiones para continuar.

¿Continuará Fernando Uribe en Junior?

De hecho, la información que se ha filtrado en las últimas horas asegura que el delantero de 34 años quiere tener una revancha con los 'rojiblancos' y demostrar toda su capacidad goleadora y para ello, de acuerdo a la página partidaria Pasión Tiburona, su representante le habría propuesto a la directiva del club una rebaja en el sueldo y que eso se compensara con bonos por partidos jugados y goles convertidos.

#Junior2023🔴⚪🔵

🚨 Luis C. Serrano representante del jugador Uribe propuso a la directiva, una rebaja salarial + bonos de rendimiento (partidos jugados y goles), de logarlos sumaría lo que actualmente gana en el equipo.

➡️ Es el segundo mejor pago, aún no se concreta si sigue. pic.twitter.com/oEsQBubZUl — Pasión Tiburona (@PTiburona) November 28, 2022

Por su parte, Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, informó que Junior le notificó a Fernando Uribe que su contrato no será renovado -cosa que no significa que no se sienten a negociar nuevamente- por lo que ya hay tres equipos que han mostrado interés en sus servicios: Deportivo Cali, Deportes Tolima e Independiente Medellín.