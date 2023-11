Néstor Lorenzo no se toma días de descanso: irá a la final de Copa entre Nacional y Millonarios

Este jueves 23 de noviembre, el Atanasio Girardot albergará la final de vuelta de la Copa BetPlay 2023 entre Atlético Nacional y Millonarios. El partido en El Campín quedó igualado 1-1, por lo cual hay gran expectativa por el duelo en territorio paisa. Néstor Lorenzo, quien el martes pasado consiguió un valioso triunfo con la Selección Colombia contra Paraguay, viajará a Medellín para presenciar el desenlace de este torneo.

Lorenzo y Luis Amaranto Perea fueron vistos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tomando un vuelo a la capital antioqueña. Esta dupla ha demostrado un enorme compromiso con el combinado nacional, pues han ampliado el espectro, dándole importancia a los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano. En sus últimas convocatorias, incluyó a Álvaro Montero, Kevin Mier, José Luis Chunga y Leonardo Castro.

Recordemos que la 'amarilla' disputará dos duelos de fogueo en diciembre en suelo estadounidense, los cuales no hacen parte del calendario de la FIFA, por lo cual se espera que el estratega argentino llame a futbolistas que militan en el FPC, MLS y del fútbol latinoamericano. El día 10 de ese mes, se verá las caras con su similar de Venezuela en el Estadio DRV PNK, a partir de las 5:00 p. m. (hora de nuestro país).

Le puede interesar: Hinchas de Nacional no aguantan una decepción más: mensaje antes de la final contra Millonarios

El compromiso de Néstor Lorenzo con los equipos colombianos

Seis días después, se enfrentará contra México en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, desde las 7:00 p. m. Lorenzo, ex asistente técnico de José Néstor Pékerman en la 'tricolor', dijo que no citará a jugadores que hagan parte de los equipos que se clasifiquen a la final de la Liga BetPlay 2023-II.

Foto de Néstor Lorenzo viajando a la final de la Copa BetPlay 2023

Lorenzo y Perea rumbo a Medellín para presenciar la gran final de la Copa Colombia.



Estamos ante el Cuerpo Técnico que mejor ha trabajado el scouting de potenciales jugadores de Selección, tanto del FPC como internacionales. Fallan es cómo lo comunican.



👏🏻 Trabajando. pic.twitter.com/fVGfPkORfU — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 23, 2023

Vea también: Millonarios recibió buenas noticias previo al compromiso de la final contra Atlético Nacional