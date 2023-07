Confirmado el calendario de la F1 en 2024, ¿Barranquilla se ilusiona?

La Fórmula 1 confirmó que el calendario de su temporada 2024 será el más extenso de su historia. Anunciaron que habrá un total de 24 carreras. Este mismo número es el que se había programado para el 2023, pero por motivos de fuerza mayor, el Gran Premio de Imola no pudo correrse, dejando el total de carreras en 23.

Sumado a esto, la F1 hizo un cambio al orden de las carreras, puesto que modificaron las fechas en las que tradicionalmente se corren algunas de las válidas.

Por ejemplo, el Gran Premio de Japón, el cual, usualmente, se corre en los meses finales de la temporada, se correrá en abril, siendo la cuarta carrera del calendario. Además, aparece una larga ronda de carreras en Asia a principios de la temporada. Como viene siendo usual en los últimos años, Baréin será la primera, seguido del Gran Premio de Yeda, en Arabia Saudita. Luego viene un desplazamiento hasta Australia, y luego vienen Japón y China.

Cabe anotar que será la primera vez que se vuelva a correr en China desde el 2019, debido a la pandemia del covid.19.

Otro cambio es que el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual, generalmente, se corría en los primeros meses del año, se correrá en septiembre, siendo la última carrera europea de la temporada.

En los últimos años, varios nuevos grandes premios han debutado en la F1 como el de Catar, Portugal, Arabia Saudita, Miami, entre otros.

En la temporada 2023, el debutante será el Gran Premio de Las Vegas, el cual será un circuito urbano por la ciudad.

Sin embargo, en 2024, no habrá ningún Gran Premio nuevo. En el caso de Colombia, se viene hablando hace un tiempo del Gran Premio del Caribe, que se correría en Barranquilla. Si bien hay discusiones, esto aún está en etapas tempranas, y no estaría próximo a organizarse.

