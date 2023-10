Las fotos de Wilmar Roldán con las que se ilusionan los hinchas de Boca Juniors

El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue designado como el juez central para la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense, un logro bastante importante para el país teniendo en cuenta además que será la cuarta final de este torneo que el antioqueño estará dirigiendo en su carrera profesional.

Boca Juniors irá por la séptima. Fluminense por la primera. La final de la Copa Libertadores 2023, el 4 de noviembre en el Maracaná, enfrentará a un obsesionado ‘xeneize’ por ser el más ganador en la historia de la competición contra un grande de Brasil que apenas llega a su segunda disputa por el título.

En entrevista con Saque Largo de Win Sports, el experimentado árbitro aseguró que es hincha de la Copa Libertadores desde siempre. La mística de este torneo sudamericano ha influido positivamente en Roldán, quien ha conocido decenas de estadios en el continente y que al parecer uno de sus favoritos es el de Boca Juniors.

La Bombonera es uno de los estadios con más mística no solo en Sudamérica, sino en el mundo y para nadie es un secreto que los aficionados del fútbol sueñan con conocer este impresionante escenario. Pues Roldán no fue la excepción en la semifinal de esta edición, en la que Boca recibió a Palmeiras, el árbitro antioqueño no disimuló su gusto por el escenario ubicado en Buenos Aires.

Sonríe el árbitro Wilmar Roldán en La Bombonera mientras la gente se levanta... ¡y lo silba!



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/SFyo6s6h6P — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2023

Las imágenes que se difundieron en redes sociales dejaron ver a Roldán muy contento con visitar La Bombonera. Se sacó fotos, se filmó y hasta se llevó un recuerdo de brazos abiertos, con la hinchada de Boca de fondo.

Wilmar Roldán, fazendo aquela fotografia na La Bombonera, com a La 12 de fundo. pic.twitter.com/vQrGl5JLIr — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 28, 2023

🇨🇴 ROLDÁN, EL ÁRBITRO QUE QUEDÓ ENLOQUECIDO CON LA BOMBONERA



El colombiano, designado para la final de la Copa, fue el juez de la semi entre Boca y Palmeiras y vivió una situación particularhttps://t.co/MvFgMtNzTf — Diario Olé (@DiarioOle) October 25, 2023

¿Cuánto ganará Wilmar Roldán en la final de la Libertadores?

Teniendo en cuenta la importancia del encuentro, el sueldo que ganará Wilmar Roldán será millonario por arbitrar la gran final.

Según desveló el exárbitro profesional José Borda, en semifinales el árbitro central recibió 10.000 dólares (46 millones de pesos aprox.) y ahora en la final se duplicará esa suma a 20.000 dólares (92 millones y medio de pesos aprox.).