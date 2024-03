Declaración de amor en la cancha: futbolista se arrodilló en el estadio para pedir la mano de su novio

El estadio Hindmarsh, casa del Adelaide United, fue testigo de un momento extraordinario cuando el futbolista australiano Josh Cavallo le pidió matrimonio a su novio, Leighton Morrel. La propuesta, llena de amor y emoción, marcó otro hito en la vida del deportista de 24 años, quien en 2021 había hecho historia al hablar abiertamente sobre su orientación sexual.

La escena conmovió a los presentes mientras Cavallo, arrodillado en medio del campo, entregaba un anillo a Morrel. Los aplausos y gritos de alegría de la multitud resaltaron la importancia del momento, que trascendió las barreras del deporte y se convirtió en un símbolo de amor y esperanza.

Starting this year with my fiancée 💍❤️



Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.



You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol