Luto mundial: las estrellas del fútbol que lamentaron la muerte del rey Pelé

Este 29 de diciembre de 2022 el mundo conoció la noticia del fallecimiento del rey del Fútbol. Pelé murió a los 82 años, según anunciaron sus familiares y el hospital de Sao Paulo, donde era tratado por cáncer.

“Hospital Israelita Albert Einstein confirma con pesar la muerte de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, hoy, 29 de diciembre, 2022, a las 15:27, por fallo de múltiples órganos, como consecuencia de la progresión de cáncer de colon asociado con su condición médica anterior”, se lee en el boletín médico del centro médico donde era atendido.

El mundo del fútbol dice adiós al 'rey' Pelé

Una vez se conoció la lamentable noticia, distintas personalidades del fútbol expresaron su pesar, entre ellos Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Radamel Falcao, Lionel Messi, entre otros.

“Antes de Pelé, el "10" era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!”, escribió Neymar en una publicación donde coronan al brasileño.

Cristiano Ronaldo también se sumó a los homenajes para el ‘rey’ del fútbol:

“Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz rey Pele”, escribió en una publicación donde aparecen juntos.

Lionel Messi, reciente campeón del Mundo en Catar-2022, se despidió en Instagram del 'rey' del fútbol mundial, el brasileño Pelé:

"Descansa en paz Pelé", escribió el argentino en su red social y acompañó el posteo con tres fotos, dos de él mismo junto a Pelé y otra del legendario brasileño celebrando un gol.

El colombiano Radamel Falcao García hizo lo propio y envió su sentido pésame para familiares y amigos: “Triste noticia. Tu legado quedará para siempre inscrito en los corazones de miles de hinchas del fútbol en todo el planeta. Mi pésame y una oración para amigos y familiares”.

Kylian Mbappé, quien recientemente disputó la final de la copa del Mundo en Catar 2022, manifestó que aunque “el rey del fútbol nos ha dejado, su legado nunca será olvidado. RIP, rey”, escribió en su cuenta de Instagram.



La Selección Brasileña de Fútbol publicó también un sentido mensaje en honor a Pelé, lamentando su fallecimiento y asegurando que fue "mucho más que el mejor deportista de todos los tiempos".

"Nuestro Rey del Fútbol fue el máximo exponente de un Brasil victorioso y vencedor que nunca tuvo miedo a las dificultades. Niño negro, pobre y nacido en Três Corações (MG), Pelé nos mostró que siempre hay un camino nuevo".

Recordaron que Pelé le prometió a su papá ganar un mundial con Brasil, "y nos regaló tres, además de marcar 95 goles en 113 partidos".

"El Rey nos regaló un nuevo Brasil y solo podemos agradecerle su legado. Gracias, Pelé. Desde 1940, en Três Corações (MG), para la eternidad."

El exjugador argentino Gabriel Batistuta también se sumó a las expresiones de tristeza por la muerte de Pelé: "Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. RIP legend", tuiteó el exjugador del Fiorentina y quien durante 20 años fue el máximo goleador de la Selección argentina en los Mundiales, recientemente superado por Messi.

Apenas conocida la noticia, en Argentina muchos recordaron el mensaje que Pelé dio cuando Diego Maradona, otra leyenda del fútbol mundial, falleció a los 60 años en 2020.

"Perdí a un querido amigo y el mundo a una leyenda. Espero que algún día juguemos juntos al fútbol en el cielo", escribió en aquel momento Pelé.

"Pelé nunca morirá"

Fueron las palabras de Cafú, otra estrella del fútbol brasileño que expresó su pesar.

"Pelé es eterno, es Rey, es único... se eternizará en cada gol magnífico, en cada obra maestra, en cada uno de los que nos inspiramos en él y toda su generación. Descansa tranquilo hermano, aquí seguiremos sin tu genialidad, pero con tu legado", escribió.