Geraint Thomas no se la pondrá fácil a Daniel Felipe Martínez: "Mañana será otro día"

Geraint Thomas hará todo lo que esté al alcance de sus manos para volver a ser segundo en el Giro de Italia. El año pasado, vistió la 'Maglia Rosa' durante siete etapas; sin embargo, Primož Roglič conquistó el Monte Lussari en la vigésima fracción y terminó reclamado el Trofeo Senza Fine. Este 2024, el corredor del INEOS Grenadiers quiere defender su subcampeonato, ante la irrefutable superioridad de Tadej Pogačar.

Thomas sufrió varios contratiempos en la etapa 16 de la edición 107 de la 'corsa rosa'. El campeón del Tour de Francia 2018 no pudo seguirle el ritmo a Daniel Felipe Martínez ni en Passo Pinei/Panidersattel (23.4 kilómetros al 4.8%), ni en Monte Pana (6.5 kilómetros al 6.3%). El 'capo' del BORA-hansgrohe supo administrar la energía y fue tercero.

Martínez y Thomas, quienes compartieron equipo desde 2021 a 2023, están en la lucha por el segundo lugar del Giro. El ciclista nacido en Soacha sobrepasó al británico en la clasificación general y arrancará la decimoséptima fracción con una ventaja de 22" segundos. El bicampeón olímpico de persecución en ruta (2008 y 2012) le mandó una advertencia al colombiano.

Geraint Thomas le mandó una advertencia a Daniel Felipe Martínez en el Giro de Italia

"Hoy (martes) no me sentía con fuerzas para nada y la última subida ha sido básicamente un gran esfuerzo hasta la cima. Seguro que 'Dani' (Martínez) me habrá pasado, pero yo sigo ahí, supongo. Así que mañana será otro día", dijo Thomas, después de cruzar la línea de meta en Santa Cristina Valgardena (Monte Pana).

Giro de Italia 2024: así va la clasificación general, tras la etapa 16