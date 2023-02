A Ibai Llanos no le gustó chiste de Piqué y lo liquidó: "El modernito con 40 años"

La relación de Ibai Llanos y Gerard Piqué va más allá de la amistad, debido a que ambos se han unido para hacer negocios, entre ellos la King’s League, evento que se ha vuelto viral en las redes sociales y donde el exjugador es el presidente de la competición, mientras el streamer tiene su equipo.

Esta liga a mitad camino entre el fútbol, los e-sports y la telerrealidad, donde 12 figuras reconocidas del deporte -como Kun Agüero o Iker Casillas- e internet ejercen de presidentes de sus propios equipos de fútbol 7.

Luego de cada jornada, Piqué y los presidente de cada equipo se reúnen para hablar de lo que ocurrió en esa fecha y en el último encuentro, se vivió un momento de tensión entre el exjugador e Ibai Llanos.

Gerard Piqué al ver la vestimenta que tenía el streamer, no dudó en hacerle el siguiente chiste:

Parece que ha matado a dos ovejas con esa chaqueta

La respuesta de Ibai Llanos a Gerard Piqué

Sin embargo, el streamer que se sintió atacado no dudó en responderle y le hizo la siguiente afirmación:

“No, no, esto no es de ninguna oveja, Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado. Te has dejado ahí 7.000 euros para hacerte el modernito con 40 años. Yo me pongo lo primero que pillé, soy un tío humilde”

La respuesta de Piqué no se hizo esperar y en tono de broma le dijo a Ibai Llanos: “Estas me las regalan”. Pero el streamer español no se bajó de la discusión y terminó con lo siguiente: “Bueno sí y eso que tienes ahí de Balenciaga también te lo regalan”.