Alta tensión en Deportivo Cali: un referente habría renunciado por amenazas de muerte

Deportivo Cali atraviesa por un momento complejo. Más allá que no esté en el filo de la zona roja del descenso para este año, su real peligro es para el siguiente, para el que comenzaría en puestos de pérdida de categoría.

Para salir de ahí, el equipo necesita la mayor cantidad de puntos posibles en este semestre para no ceder terreno, pero eso contrasta con la cruda realidad, y es que el 'azucarero' está en la casilla 16 de la tabla con nueve unidades de 27 posibles (tiene un partido menos), por lo que se puede decir que no tiene un buen presente.

La gota que rebozó la copa fue la derrota 3-0 en el clásico vallecaucano este domingo contra América de Cali. Los verdes arrancaron con mucha intensidad y estuvieron cerca de irse en ventaja, pero el plan se derrumbó como un castillo de naipes con la velocidad del juego del cuadro 'escarlata'.

Aunque para explicar los goles de América no solo se debe hacer mención al talento individual y el esfuerzo colectivo, sino también a los errores en defensa del Cali, en puntual de German Mera en el primer y segundo tanto.

Pero lo que no se puede explicar es que a pesar de los errores suceda lo que sucedió en las últimas horas. El número de teléfono personal de Mera fue filtrado a barras bravas del Deportivo Cali, quienes lo amenazaron de muerte tras la derrota en el clásico, y en consecuencia, el jugador presentó su renuncia de manera irrevocable al club.

German Mera habría renunciado al Cali

Según varios informes de prensa, Mera ya le comunicó su decisión a los directivos de la institución y aunque no ha sido contestada, es tajante y no volverá. Es más, saldrá de la ciudad por temor a su seguridad y la de su familia. La información aún no es oficial por ninguna de las partes, pero se espera que sea así en las próximas horas.

German Mera se vio involucrado en los dos primeros goles de América en el clásico de este domingo. En el primero no controló bien un balón que parecía no tener problemas, lo dejó flotando y Adrián Ramos lo aprovechó para irse de frente al arco. En el segundo, cometió una agresión sin balón a Cristian Barrios dentro del área y el árbitro pitó penal.

Sea lo que sea, por más complicada que esté la situación que vive el Cali con el descenso, no se justifica una acción de violencia que atente contra la vida de un jugador que da lo mejor de sí para revertir este momento, pero como en el fútbol, a veces las cosas no salen.