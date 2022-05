Infantino, sobre fallecidos en obras para Catar 2022: "Cuando das trabajo, das dignidad"

Hace más de un año, en febrero de 2021, el diario británico The Guardian abrió una polémica gigante en todo el planeta al revelar en una investigación que 6.500 trabajadores inmigrantes habían fallecido durante las obras de construcción de la infraestructura que albergará el Mundial de Catar 2022.

Obreros procedentes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habrían fallecido desde que se empezaron a edificar los escenarios deportivos y demás instalaciones para la cita orbital a finales de este año.

Las muertes se habrían originado por las altas temperaturas a las que los trabajadores estaban expuestos, además de malas condiciones de seguridad y salud.

Desde entonces, tanto la FIFA como la organización de Catar 2022 han desmentido rotundamente esas cifras, aunque siguen exsitiendo muchísimas dudas respecto a lo que ha ocurrido con los trabajadores.

Infantino desmiente 6.500 muertos por obras en Catar 2022

De hecho, en una conferencia mundial del Milken Institute en Los Ángeles, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se mantuvo en que hasta el momento, solo se han reportado tres muertos de manera oficial durante las obras de infraestructura para Catar 2022 y al ser cuestionado sobre lo que significa eso, aunque parezca una cifra mínima, el directivo de fútbol soltó unas frases polémicas que han generado indignación en todo el planeta.

"No olvidemos una cosa... cuando hablamos de este tema, que es el trabajo, incluso el trabajo duro, el trabajo difícil. Estados Unidos es un país de inmigración. Mis padres también emigraron de Italia a Suiza. No tan lejos, pero sí. Cuando das trabajo a alguien, incluso en condiciones duras, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No haces caridad. No le das algo a alguien y le dices: ‘Quédate donde estás. Te doy algo y me siento bien’”, declaró Infantino, romantizando claramente la explotación laboral de la que fueron víctimas las personas fallecidas en las obras del torneo futbolero.

Infantino no se quedó ahí y siguió diciendo que para él es motivo de orgullo cambiar la calidad de vida de todos los obreros de Catar 2022 al darles un trabajo 'digno' y con una muy buena remuneración económica.

"También es una cuestión de orgullo y haber sido capaces de cambiar las condiciones de este millón y medio de personas, es algo que también nos enorgullece", apuntó.