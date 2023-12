Gio Urshela regresaría a Nueva York: el pelotero colombiano se mueve en el mercado de la MLB

Los peloteros colombianos están 'moviéndose' en el mercado de las Grandes Ligas de Béisbol. El pasado 19 de diciembre, Jeter Downs, nacido en San Andrés hace 25 años, fichó por los Yankees de Nueva York proveniente de los Washington Nationals. Pues bien, otro 'cafetero' llegaría a la 'Gran Manzana', pues Gio Urshela despertó el interés de los Mets.

Urshela ya demostró todo su talento en Nueva York. Recordemos que el tercera base cartagenero, de 32 años, disputó tres temporadas con los 'Bombarderos del Bronx'. Con este emblemático equipo, el beisbolista alcanzó a disputar 291 compromisos, en los cuales conectó 296 hits, 41 jonrones e impulsó 153 carreras. Pues bien, Urshela cambiaría el Yankee Stadium por el Citi Field.

El pelotero bolivarense, quien recientemente vistió la camiseta de los Caimanes de Barranquilla, tuvo una buena temporada con los Angels. Tuvo 64 hits, en 62 encuentros y la sacó del campo en dos ocasiones. Además, impulsó 24 carreras y tuvo un promedio de bateo de .299, el segundo más alto en su carrera en la MLB.

Los New York Mets están interesados en Gio Urshela

"A medida que exploran sus opciones en la tercera base, los Mets han preguntado por un ex Yankee. David Stearns & Co. han expresado su interés en el agente libre Gio Urshela, dijo una fuente. Aunque ningún acuerdo con Urshela parecía inminente, los Mets parecen estar al menos considerando un veterano jugador de campo a raíz de la lesión de Ronny Mauricio", señaló Mark W. Sanchez, en el 'New York Post'.

¿Cómo fue el 2023 de Gio Urshela en la MLB?

"Urshela estaba en medio de una campaña sólida, aunque poco espectacular, con los Angels la temporada pasada antes de que una fractura de pelvis acabara con su año a mediados de junio. Bateó .299 pero con sólo dos jonrones en 62 partidos, más valioso en el aspecto defensivo. El certero jardinero jugó en todos los puestos del diamante y pasó la mayor parte del tiempo en la tercera base, que ha sido su posición más fuerte a lo largo de sus ocho años de carrera.

Urshela no necesitó operarse de la pelvis y ha estado jugando en la liga invernal colombiana, una señal positiva para su salud", concluyó Sanchez.