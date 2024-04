Entrenador uruguayo confiesa acercamientos para dirigir al Cali: "Hay algo"

Deportivo Cali está sumergido en una crisis profunda y lo peor es que no tiene un capitán que pueda sacar el barco adelante. Hace casi un mes renunció Jaime de la Pava y desde entonces poco se ha sabido sobre un eventual reemplazo.

Y es que las arcas financieras del club tampoco ayudan mucho. El balance en ese aspecto también es crítico y por eso la apuesta en un principio era darle tiempo a Hernando Patiño para ver si podía sorprender y quedarse con el cargo en propiedad, pero los resultados reflejan otra cosa y el equipo necesita a un DT más experimentado de manera urgente.

Deportivo Cali busca entrenador

Deportivo Cali no espera para más. La derrota del fin de semana contra Bucaramanga lo dejó al borde de la eliminación de los cuadrangulares y en la tabla del descenso sigue en el límite para entrar a zona roja para bajar de categoría. En consecuencia, los directivos se han puesto manos a la obra para encontrar un entrenador con quilates lo más pronto posible y ya hay algunos apuntados en la lista.

Mientras que en los últimos días se habló mucho de la posibilidad de que Jorge Luis Pinto pueda regresar tras una reunión con algunos miembros del club el fin de semana en Bogotá, lo cierto es que la baraja de candidatos es amplia y hay un DT extranjero que también picaría en punta.

Guillermo Sanguinetti reconoce contactos con Deportivo Cali

Se trata de Guillermo Sanguinetti, de muy buenos recuerdos en Cúcuta Deportivo y que también pasó por Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga. El uruguayo está sin equipo tras dirigir a Sport Boys de Perú el año pasado, y recibió el llamado para regresar al FPC y ponerse el busco como entrenador 'azucarero'.

Sanguinetti le confirmó a Noticias RCN que en los últimos días ha tenido acercamientos con Deportivo Cali, pero aún no ha recibido una oferta formal ni tampoco se ha avanzado en ello, pero le motiva la chance de dirigir al cuadro vallecaucano.

"Hay algo, pero no concreto. Alguien me ha manejado la posibilidad, pero aún no hay nada", aseguró el uruguayo.

De momento, Guillermo Sanguinetti está en La Plata, ciudad argentina en la que reside, esperando a concretar alguna posibilidad. Tras darse unos meses de descanso ya está con ganas de volver a dirigir y la posibilidad del Cali lo seduce bastante.