Gustavo Costas quiere 'colombianizar' Racing: va por Miguel Ángel Borja y William Tesillo

El pasado lunes, Gustavo Costas fue presentado como el nuevo entrenador de Racing Club. Después de su paso por Palestino, el estratega argentino volvió a 'La Academia', club con el cual supo ser campeón de la Supercopa Sudamericana 1988 como jugador. El experimentado DT, de 60 años, espera incorporar a Miguel Ángel Borja y William Tesillo a sus filas.

Costa ya tuvo a Borja y Tesillo cuando estuvo al mando de Independiente Santa Fe. Con ellos, conquistó diferentes títulos con el 'león'. Recordemos que Costas es el entrenador con más títulos en la historia 'cardenal', con cinco: dos ligas (2014-II y 2016-II), dos superligas (2015 y 2017) y la Copa Suruga Bank 2016.

Pues bien, el nacido en Buenos Aires espera concretar el fichaje del 'colibrí', quien ha perdido protagonismo en River Plate. Con Borja, ganó su primera superliga y logró potenciar al delantero cordobés, en esa época, proveniente del Club Olimpo.

Por su parte, celebró en Japón con el actual capitán de León y logró sumar una estrella con Tesillo en su zaga defensiva. El defensor barranquillero también alzo una edición de la superliga con el argentino.

¿Qué dijo Gustavo Costas de Miguel Ángel Borja?

"Emanuel Mammana está en la lista de refuerzos. Borja está en la lista de refuerzos. José Manuel López también está en la lista y es la primera opción. Son dos jugadores importantes. Los dos nos gustan muchísimo", dijo Costas, en una conversación con 'TyC Sports'.

Gustavo Costas quiere 'colombianizar' Racing

Además de estar interesado en Borja y Tesillo, Costas habló de los colombianos que ya dirige: Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero.

"Los jugadores que vinieron no se pueden decir si jugaron bien o mal porque no venían bien físicamente. El caso de Roger, Almendra y 'Juanfer'. Si 'Juanfer' está bien, olvídate. es el plus que tenemos. Hablé con él en estos días. Es un jugador que hace la diferencia. Roger puede jugar de 9, siento que con otro delantero estará cómodo", concluyó.