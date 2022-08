La Premier League y sus fichajes estelares para esta temporada

El fenómeno noruego Erling Haaland en el Manchester City y el goleador uruguayo Darwin Núñez en el Liverpool, sin olvidar el pase de Raheem Sterling del City al Chelsea, que Gabriel Jesus se incorpora al Arsenal y la llegada del argentino Lisandro Martínez al Manchester United. Estos son los fichajes estrella de la Premier League 2022-2023, que arranca el viernes.

Erling Haaland, el fenómeno nórdico

Todas las miradas estarán dirigidas al nuevo gigante del Manchester City, el noruego Erling Haaland (1,95 m, 88 kilos), fichado para que el club pueda por fin triunfar en la Liga de Campeones. Sobre el papel, su fichaje es un gran golpe encima de la mesa y los 'Citizens' serán todavía mejores. En la realidad, las cosas podrían ser diferentes. Salvo Robert Lewandowski en el Bayern Múnich 2015-2016, un número 9 puro no acostumbra a encontrar un lugar cómodo en un sistema de Guardiola. Con apenas 22 años, Haaland tiene capacidad de adaptación y, al contrario que otras estrellas, no tiene que disputar el Mundial en noviembre y diciembre, ya que Noruega no consiguió clasificarse.

Darwin Núñez, la nueva atracción en Anfield

El nuevo atacante uruguayo del Liverpool, Darwin Núñez, robó el protagonismo a Haaland en la Supercopa de Inglaterra (Community Shield), ganada el sábado por los 'Reds' por 3-1. En apenas 35 minutos en el terreno de juego, Darwin obtuvo un penal que permitió a Mohamed Salah adelantar a su equipo, luego marcó el gol decisivo. El exatacante del Benfica (32 tantos en 57 partidos jugados desde 2020) presenta el perfil ideal para suceder a Sadio Mané, que se fue al Bayern Múnich. Se suma a un ataque lleno de estrellas, por lo que la competencia interna será además muy exigente.

Raheem Sterling, en busca de un renacer

Después de pasar por el Liverpool y el Manchester City, el internacional inglés Raheem Sterling rechazó renovar por el equipo de Josep Guardiola y continuará su carrera en el Chelsea. A sus 27 años, el extremo izquierdo tuvo dos últimas temporadas en declive, con 23 goles y 14 asistencias en 61 partidos ligueros desde 2020. Un balance más que digno, pero casi un 40% inferior a sus tres temporadas anteriores. La emergencia de Phil Foden y el fichaje de Jack Grealish contribuyeron a ese declive. Los hinchas del Chelsea esperan reencontrar la mejor versión de Sterling, la que brilló con Inglaterra en el subcampeonato en la última Eurocopa.

Lisandro Martínez, fuerza defensiva en Old Trafford

Acompañando al entrenador Erik ten Hag, el exdefensa central del Ajax Lisandro Martínez constituye una de las pocas razones para el optimismo en Old Trafford, donde la falta de solidez defensiva contribuyó a los resultados decepcionantes de los últimos años. Las referencias del jugador argentino de 24 años son para muchos limitadas, con una veintena de partidos de Liga de Campeones en tres temporadas, esencialmente en partidos de fase de grupos. Procedente del campeonato de Países Bajos, el salto a la Premier League le dará por fin una gran exposición mediática, donde deberá demostrar su talento.

Gabriel Jesús, la apuesta del Arsenal

Presentado como el sucesor de Sergio Agüero a su llegada al Manchester City, el jugador brasileño no tuvo la efectividad del argentino. Desde su llegada desde el Palmeiras en 2017, las estadísticas de Gabriel Jesus fueron destacables (95 tantos y 46 asistencias en 233 partidos), pero inferiores a lo esperado en un equipo de tanto nivel. Ir al Arsenal con 25 años parece una decisión estratégica importante, con un puesto de titular que parece de entrada asegurado.