Histórico de Colombia lo sentencia: "No hay clásico, estamos en un nivel superior a Venezuela"

Mucho se ha debatido en los últimos días sobre lo que representa para el país el partido de esta tarde entre la Selección Colombia y Venezuela, que enmarcará el inicio de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026.

La responsabilidad es máxima y eso nadie lo niega. Ganar es la obligación y más después del estruendoso fracaso de la eliminación en el camino a Catar 2022. Néstor Lorenzo lo sabe, no hay margen de error y su principal objetivo es clasificar al equipo a la siguiente Copa del Mundo.

Pero más allá de eso hay una discusión que se ha planteado, o mejor, que siempre se plantea cada vez que Colombia y Venezuela se enfrentan, y es la famosa connotación de clásico. La cercanía geográfica y el contexto político reciente entre ambos países, quizás, pueden ser los argumentos para darle más 'picante' a esta rivalidad que en lo deportivo está lejos de ser estrecha.

Harold Lozano es un histórico de la Selección Colombia. Jugó los mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98, además de cuatro Copa América, unos Juegos Olímpicos y una Copa Oro. Para él no hay discusión, la distancia entre las dos selecciones a nivel deportivo es bastante larga, empezando por logros en diferentes competiciones, calidad de jugadores y nivel competitivo.

Harold Lozano: "No hay clásico"

En diálogo con NoticiasRCN.com, Lozano resaltó que Colombia es respetada y le planta cara a las mejores selecciones del mundo, como a Alemania en el último amistoso, en cambio Venezuela viene en un crecimiento futbolístico que podría traducirse en logros más adelante.

"No está en la clasificación para considerarlo clásico. Puede ser una rivalidad regional por la cercanía entre fronteras y por eso la gente lo toma de esa forma. Pero yo creo que Colombia ha ganado mucha posición en el fútbol, y como lo sabemos, los rivales grandes nos respetan, así que Colombia tiene que mantener esa distinción", dijo de entrada.

También dijo que entiende que desde el lado contrario sí se interprete como un clásico, pero para Colombia no debe ser así. "Siempre he dicho que Venezuela es un rival que se juega un partido aparte con nosotros, nos puede complicar, pero de clásico no, no lo puedo llamar de esa forma", comentó.

"Colombia está en un nivel superior a Venezuela"

En los últimos años, los jugadores colombianos han demostrado su calidad y en su gran mayoría se han mantenido en la élite de Europa. Eso ha hecho que la selección se ha convertido altamente competitiva a nivel sudamericano y mundial, no por nada llegó a cuartos de final en Brasil 2014 y Rusia 2018. Harold Lozano espera que la 'tricolor' gane esta tarde para dejar claro que la diferencia con Venezuela es larga.

"Colombia ha ganado mucho a nivel sudamericano, y cuando juega con Argentina, con Uruguay o con Brasil, son partidos parejos. Colombia tiene que demostrar por qué ha ganado estatus, por qué todos los jugadores son titulares en los mejores clubes de Europa y eso hace que cambie esa connotación de clásico. Esperemos que contra Venezuela quede saldado por qué Colombia está en un nivel superior", apuntó.

Seis clasificaciones a Copas del Mundo (dos llegando a cuartos de final), un título de Copa América y decenas de jugadores en la élite de Europa a lo largo de los años. No es un palmarés prestigioso como el de Argentina, Brasil o Uruguay -por eso con ellos tampoco hay comparación-, pero sin duda sí existen diferencias notables con el recorrido de Venezuela. Se acabó la discusión, no hay tal 'clásico'.