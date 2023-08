Harold Rivera, sobre el penal: "Wilmar Roldán dijo que la pelota la golpeó un compañero de Junior"

Este sábado 5 de agosto, Unión Magdalena recibió al Junior de Barranquilla en el el Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar, pues el 'ciclón bananero' tuvo diferencias con las autoridades de Santa Marta y el 'clásico costeño' no se pudo jugar en el Sierra Nevada. Harold Rivera celebró algunos pasajes del partido pero está contrariado porque la victoria aún no llega en la Liga Colombiana 2023-II.

"Lo que pasa es que sin sumar 'de a tres' es muy difícil. Hay muchas cosas por corregir, me parece que también hicimos cosas muy buenas; pero tenemos que tener algo más de fuerza en el ataque. Convencernos de que podemos, porque por momentos lo hicimos bien. De seguir para adelante y trabajar. Debemos finalizar bien en ese último cuarto de cancha, que es muy complejo para todos los equipos. Me gusta que ya veamos dos partidos manteniendo el '0', pero no me gusta que no marquemos y eso es lo que necesitamos", señaló el exentrenador de Santa Fe en rueda de prensa.

Sobre la importancia de jugar en el Sierra Nevada

"Nosotros, los jugadores quieren jugar en el Sierra Nevada. Si ustedes se dan cuenta, el partido anterior (contra América) se suspendió por lo mismo (no había fuerza pública). El Unión Magdalena necesita tener una taquilla, a su gente y ojalá Dios quiera puedan solucionar pronto", agregó Rivera.

Sobre su corto proceso con el Unión

"Plasmar una idea de juego en un equipo en dos meses no es fácil. Hemos intentado acomodarnos con los jugadores lo más rápido posible. Yo tengo una idea de que me gusta salir jugando y la estructura puede cambiar. Tenemos que creer en nosotros", dijo el timonel oriundo de Ibagué.

Sobre el penalti que no le sancionaron a su equipo

"Él (Roldán) me hablaba con respecto a que reglamento, porque me dijo que la pelota la pelota la golpea un compañero de Junior. Según el reglamento eso no era penal. No fui grosero con él, nunca lo he sido con un árbitro", concluyó.