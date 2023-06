¿Figura de la Premier League dejaría el fútbol para jugar fútbol americano?

Muchos futbolistas se enfrentan a una difícil situación cuando deciden terminar su carrera deportiva. Al "colgar los guayos", como se dice popularmente, en algunos casos, no tienen un plan claro respecto a la próxima etapa de sus vidas. Otros si lo tienen, y siguen el camino para convertirse en directores técnicos, directivos de clubes, representantes de jugadores, o seguir rutas diferentes al fútbol en el mundo empresarial, o cosas por ese estilo.

Lo cierto es que, en varios casos, los exjugadores buscan seguir ligados al deporte, de una forma u otra. Algunos incluso muestran interés por otras disciplinas, y deciden hacer una inmersión en un nuevo mundo. Incluso, hay deportistas que disfrutan tanto de otros deportes, que antes de retirarse ya tienen un vínculo con este.

Por dar algunos ejemplos, el galés Gareth Bale, quien se retiró del fútbol tras el pasado Mundial de Catar 2022, llevaba ya varios años dándole mayor importancia al golf que al fútbol. Hoy en día se dedica de forma semiprofesional a esto. Otro caso es el del argentino Gabriel Batistuta, quien confesó que nunca fue un gran amante del juego, y al culminar su carrera, se dedicó a jugar Polo.

Harry Kane y su afición por la NFL

Un próximo caso de estos que podría verse sería el de Harry Kane. El delantero inglés, quien actualmente milita en el Tottenham, es una de las grandes figuras de la Premier League, y uno de los mejores delanteros de su generación.

Está a la espera de definir su futuro, puesto que ya pasando la barrera de los 30 años, no ha ganado un solo título profesional, y varios equipos de primer nivel estarían buscando firmarlo.

Tras haber finalizado la temporada, Kane está de vacaciones, y fue entrevistado en el programa de televisión estadounidense 'Good Morning America'. Fue preguntado respecto al fútbol americano de la NFL, un deporte al que el delantero es aficionado. Kane había dicho alguna vez que le gustaría ser pateador en la NFL, y volvió a reafirmarlo en la entrevista.

"Una vez me retire es algo que verdaderamente me gustaría explorar. Sé que será trabajo duro, no espero solo llegar y empezar a anotar goles de campo, pero es algo que me encantaría hacer", sostuvo el delantero del Tottenham.

Vea el video: