Excompañero de James Rodríguez en el Porto quiere volver al fútbol: "Esperando una oportunidad"

El fútbol es un deporte incontrolable y volátil. Sus protagonistas, los futbolistas, no tienen nada asegurado pues una lesión o un gol puede cambiar de manera dramática el rumbo de sus carreras. El 11 de enero de 2022, Deportes Tolima reveló que se había 'caído' el fichaje de Héctor Quiñones pues "no aprobó los exámenes médicos pertinentes". Desde ese entonces, el lateral oriundo de Barbacoas no ha podido encontrar equipo; sin embargo, reveló que está entrenándose y anhela una oportunidad para volver a 'vestirse de corto'.

Quiñones fue una de las grandes promesas defensivas que tuvo Colombia, pero nunca llegó a explotar su enorme potencial. Brilló con la 'tricolor' juvenil que conquistó el Esperanzas de Toulon 2011 y, ese mismo año, llegó hasta los cuartos de final de la Mundial Sub-20 (celebrado en nuestro país), de la mano de Eduardo Lara. Cabe resaltar que tres años atrás, había reclamado el cuarto lugar en el Mundial Sub-17 de Nigeria, en el seleccionado que dirigió Ramiro Viáfara.

Debutó profesionalmente con el Deportivo Cali, pero rápidamente generó interés en el Junior de Barranquilla, club que terminó haciéndose con su pase. Durante su paso en el 'azucarero', jugó para la Sub-19 del Udinese, una muestra de su prometedora proyección. Ganó la Copa Colombia 2010 con el conjunto vallecaucano y llegó a la 'arenosa'. Siguió demostrando su gran nivel y Porto le desembolsó casi 2 millones de euros al 'tiburón' para ficharlo.

Le puede interesar: Jhon Arias alcanzó un nuevo récord con Fluminense, luego de sus dos asistencias contra Coritiba

Solo jugó dos partidos con el primer equipo de los 'dragones' y fue relegado al filial, donde disputó 53 encuentros. A diferencia de James Rodríguez, quien llegó a Portugal en ese mismo periodo, no pudo sobresalir en dicho club. Fue transferido al Penafiel, donde tuvo más oportunidades y pudo dar muestras de su talento (jugó 28 partidos, en los cuales se reportó con 3 goles y 2 asistencias).

No se logró establecer con los 'rojinegros' y volvió a Colombia para vestir la camiseta de Millonarios. Después de haber disputado 16 encuentros con los 'azules', regreso a Barranquilla. Paços de Ferreira se fijó en el nariñense y volvió al fútbol portugués para disputar la temporada 2017/18.

Quiñones tuvo un paso discreto por esta institución (18 partidos y un gol), antes de devolverse a territorio nacional. América de Cali lo integró a su plantilla y jugó medio centenar de duelos (una anotación y dos asistencias). Ganó dos ligas con la 'mecha' y llamó la atención de los 'pijaos'. El cuadro tolimense no hizo oficial su traspaso, por lo cual su último compromiso profesional data del 1 de noviembre de 2021. El defensor aún no se retira, está arrancando un negocio y está a la espera de una oportunidad.

Héctor Quiñones, en busca de una posibilidad para volver al fútbol

"Realmente ahorita estamos entrenando, esperando que pronto pueda haber una posibilidad en un club porque no me he retirado. Adicionalmente, creando empresa porque en el fútbol hay que hacer algo paralelo por si se acaba y hay que generar ingresos. Entonces estamos trabajando en la faceta empresarial", señaló el ex Porto, en una conversación con 'Win Sports'.

La ilusión de Héctor Quiñones y su familia

"Justo ayer (domingo) le dije a mi hijo 'tengo una entrevista' y me dijo 'papi tienes que decir que estás activo, que tú vas a volver y que estás esperando, simplemente, una oportunidad'. En el 2022, a inicios, tuve un problema con cierto equipo, el cual no puedo mencionar, que llevó a que la gente pensara que yo estaba mal físicamente; cuando realmente yo terminé jugando con el América en el 2021", concluyó.