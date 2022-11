Sorprendente: 'Bolillo' Gómez no aguantó ni dos semanas y renunció al Bucaramanga

En Atlético Bucaramanga no hay estabilidad desde hace mucho tiempo. Tan solo unas semanas atrás, los directivos decidieron despedir a Armando 'piripi' Osma aún cuando el equipo estaba peleando su clasificación a los cuadrangulares, y así ha sucedido con otros casos anteriores.

La inestabilidad de un proyecto deportivo serio sería la gran amenaza de la estructura del club, que volvió a sufrir un golpe con una noticia que si bien no ha sido comunicada de manera oficial, es un secreto a voces y es que Hernán Darío Gómez dejó de ser el entrenador tras haber sido anunciado hace tan solo 13 días.

¿Por qué renuncio el 'Bolillo' al Bucaramanga?

'Bolillo' fue quien tomó la decisión de no tomar las riendas del 'leopardo' para la próxima temporada en razón al incumplimiento de los directivos con algunos parámetros que habían acordado para concretar el vínculo y que tiene que ver con la salida y llegada de jugadores, pues el experimentado DT quería contar una base sólida y una nómina competitiva para pelear un título en liga el próximo año.

Si bien todavía es temprano para que el periodo de transferencias del fútbol colombiano empiece en forma, pues ni siquiera ha terminado la presente temporada de la liga BetPlay, el enojo del adiestrador antioqueño se habría dado por la salida en masa de 10 jugadores del Bucaramanga, entre ellos Dayro Moreno y Juan Camilo Chaverra, dos de los pilares principales del plantel.

🚨Comunicado oficial de Atlético Bucaramanga. pic.twitter.com/kT1B5XvjdV — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 29, 2022

Hace unas semanas se conoció que aunque el contrato de Dayro vencía a final de año, la intención era renovarlo en caso de no recibir una oferta enormemente superior desde el exterior, pero ahora lo que se habría entrometido sería la decisión del jugador de regresar a Once Caldas para cumplir su sueño de terminar su carrera profesional ahí.

El caso del arquero no es claro y también confunde ya que no se conocía de alguna oferta importante de otro equipo, por lo que al 'bolillo' Gómez le habría molestado que los directivos no hicieran un esfuerzo para retenerlo.

