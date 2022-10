En concierto de Guns N' Roses, hombre pide no saltar porque juega Millonarios en el Campín el domingo

El pasado 11 de octubre, la banda de rock Guns N' Roses tuvo su primer concierto de dos en el estadio El Campín de Bogotá. La agrupación tocó sus icónicas canciones en frente de más de 40.000 personas que colmaron el escenario deportivo, donde se han realizado múltiples conciertos de grandes bandas a lo largo de los años.

Miles de personas han publicado en sus redes sociales videos del concierto, mostrando a Axl Rose y Slash interpretar famosas canciones como 'Welcome to the Jungle', 'Sweet Child O' Mine', 'Paradise City', entre otras, pero uno que se ha hecho viral en las últimas horas tiene que ver con la banda, el estadio y el equipo de fútbol Millonarios.

Un usuario en redes sociales, quien fue asistente al concierto, grabó como en una de las canciones, la gente empezó a saltar, y este, en forma de broma, alegó que no saltaran, por lo que el próximo fin de semana Millonarios juega en El Campín.

"No salten que Millos juega el sábado, se van a tirar la gramilla”, fue el mensaje que quedó captado en el video.

Cabe resaltar que Millonarios enfrentará a Patriotas de Boyacá el domingo 16 de octubre por la Liga BetPlay en el estadio de la capital.

Jajajajajajajajaja “ Hp no salten que Millos juega el sábado se van a tirar la gramilla ” by @helver_adrian 😂😂😂😂 pic.twitter.com/WFM6I2vBcw — Jonathan 🤡🃏 (@TATANCDLM_) October 12, 2022

Las polémicas del estadio y los conciertos

Muchos otros usuarios de redes sociales se han referido al caso, algunos apoyando lo que dice el hombre, y otros burlándose y criticándolo.

Sin embargo, este video reaviva la polémica sobre el uso de escenarios deportivos para la realización de conciertos. Durante el último mes, la artista Dua Lipa se presentó en Bogotá en el parqueadero del parque Salitre Mágico, y fue objeto de críticas porque personas que pagaron la boleta no pudieron ver cómodamente el espectáculo, pero transeúntes que pasaban por la calle 63 sí pudieron verlo sin mayor dificultad.

Ante esto, muchas personas se han quejado, y han hecho la petición de que el concierto del artista Harry Styles, próximo a realizarse en Bogotá, en el mismo lugar donde se presentó Dua Lipa, sea movido al estadio El Campín. Sin embargo, esto ha generado polémicas y discusiones entre los equipos de fútbol, la Dimayor, la Alcaldía, y los propios hinchas.

Cabe resaltar que para los conciertos en el escenario deportivo, los organizadores utilizan plataformas y lonas para proteger (entre lo posible) la gramilla del estadio, intentando minimizar el daño que puedan generar los conciertos.