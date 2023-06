Lionel Messi dejó plantado a un aficionado que viajó ocho horas en barco para conocerlo

El indonesio Surya Wijaya Ang planificó un viaje de 12 horas en barco y avión para poder ver a su ídolo Lionel Messi, quien para decepción de muchos seguidores no se desplazará finalmente con Argentina a disputar un amistoso en la capital Yakarta.

Los aficionados indonesios se dieron prisa en comprar las más de 60.000 entradas para el partido del lunes en Yakarta entre los campeones del mundo y la selección local, promocionado por todos lados con el rostro del astro argentino.

Sin embargo, después de días de especulaciones, los fanáticos de este país loco por el fútbol recibieron el jueves la confirmación de que su héroe no viajará al archipiéalgo.

"Me siento triste y decepcionado, es una mezcla de emociones", dice a la AFP Surya Wijaya Ang, propietario de una tienda de 31 años.

"Esta era mi mejor oportunidad de ver a Messi jugar en persona", asegura.

Después de batir a Australia en Pekín, el técnico de la albiceleste Lionel Scaloni dijo a la cadena TyC Sports que Messi no viajaría a Indonesia para el segundo amistoso de esta gira asiática.

Enamorado de la Pulga desde su etapa en el FC Barcelona, Ang confeccionó una colección de alrededor de 200 camisetas del rosarino.

Desde su casa en la remota isla de Banda Neira, en la provincia oriental de Maluku, tiene que tomar un barco hasta la ciudad de Ambon y de allí un vuelo de cuatro horas hasta Yakarta.

Incluso vendió siete camisetas de su preciada colección para poder pagar los 1,2 millones de rupias (80 dólares) de la entrada, un precio alto en este país de ingresos medio-bajos.

"Quizás veré a Lionel Scaloni"

Ahora se siente agraviado con la organización, que le hizo creer en la presencia de su ídolo.

"Messi es un icono y puedes decir que un 90% de las entradas se vendieron por Messi", asegura. "Esto fue una estrategia de marketing para ellos".

El malestar de los fanáticos se pudo sentir también en las redes sociales, donde un usuario vendía dos entradas "porque Messi no viene".

Otro aficionado publicó en Twitter una balada acompañada de guitarra con la letra: "¿Por qué no vienes a Indonesia? ¿Por qué no vienes, oh señor Messi?".

"Se acabó el idolatrarlo (...) No le rogaremos que venga", dijo.

La visita de Messi se esparaba con mucha ilusión después de un año calamitoso para el deporte rey en Indonesia, que vivió una mortífera estampida en un estadio y perdió la organización del Mundial sub-20 recientemente ganado por Uruguay en Argentina.

Aunque el sueño de ver a la Pulga se ha esfumado, Ang seguirá adelante con su plan de viaje a la capital para ver al resto de la albiceleste, incluso a algún Lionel.

"Si he llegado hasta aquí, igualmente iré a Yakarta", afirmó. Con amargura, bromea con ver a otro Lionel: "Quizás veré a Lionel Scaloni".