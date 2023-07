Hinchas del Junior de Barranquilla indignados con el ‘Bolillo’ Gómez: piden su cabeza

La situación del Junior de Barranquilla está cada vez más complicada, pues los hinchas del club tiburón se cansaron de la forma de jugar del equipo en sus últimos partidos y comenzaron a pedir cabezas dentro de la plantilla, dejando claro que el primer que se tiene que ir es el entrenador antioqueño.

Luego de la derrota frente al Independiente Medellín, los aficionados del Junior trasladaron su inconformismo a las redes sociales, dejando claro que Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez debe dejar el cargo de entrenador, puesto que las dos presentaciones del equipo han dejado muchas críticas entre los seguidores.

Tras el fuerte inconformismo de los aficionados, Bolillo Gómez habló en rueda de prensa de la solicitud de los aficionados, dejando claro que las decisiones la deben tomar los dueños del Junior de Barranquilla.

“La presión la he manejado toda la vida, manejé presión con selecciones por todos los países, y acá es igual. Piden la cabeza en dos partidos, cogimos un Junior en el puesto 20, y en 13 partidos hicimos 22 puntos, casi clasificamos. Yo no me pongo a pensar en eso ya, ahí las decisiones la toman son los dueños, no lo que se habla en la calle”, aseguró el entrenador tras la derrota frente al DIM.

Además, dejó claro que el compromiso frente al equipo antioqueño fue parejo, pero los errores individuales hicieron que el equipo barranquillero no pudiera sumar puntos en su visita a la ciudad de Medellín.

“Yo de este partido puedo decir que fue parejo, tuvimos un primer tiempo más importante que el segundo. Ya después, un duelo muy parejo. Un saque de banda, un balón de rebote fue el gol. Los cambios mejoraron del partido pasado, tuvimos más opciones en este partido, Medellín la que tuvo la aprovechó y nosotros no, y esa es la diferencia”, agregó el entrenador.

Junior de Barranquilla no buscará más refuerzos

Por último, Hernán Darío Gómez dejó claro que hasta el momento se siente conforme con la nómina para la presente temporada, cerrando la posibilidad de una nueva contratación durante los próximos días.

“Ya Junior prácticamente tiene las contrataciones, lo de José Enamorado no se cumplió y por el momento Junior no está viendo más contrataciones”, finalizó el entrenador del Junior de Barranquilla.