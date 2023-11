Hugo Rodallega dejó su futuro en el aire y preocupó a Santa Fe: "No le cierro la puerta a nadie"

Hugo Rodallega está dando mucho de qué hablar en las últimas horas. El delantero vallecaucano, de 38 años, no está conforme en Independiente Santa Fe y podría buscar 'nuevos aires', a pesar de que tiene contrato hasta 2024. 'Hugol' fue de los pocos puntos altos del 'león' en un 2023 lleno de fracasos.

Rodallega llegó al cuadro bogotano proveniente de Bahía y de inmediato se hizo sentir. Además de sus goles y grandes labores en la fase ofensiva, el atacante oriundo de Candelaria aportó experiencia. Gracias a su entrega y compromiso, Santa Fe tuvo chances de clasificar a los cuadrangulares semifinales hasta la penúltima fecha, cuando el empate contra Atlético Huila (2-2) liquidó las esperanzas de la hinchada 'cardenal'.

Los proyectos de Harold Rivera y Hubert Bodhert no dieron resultados. Santa Fe no tiene un rumbo establecido y Rodallega está preocupado por el futuro cercano de la institución 'albirroja'. Con la llegada del estratega uruguayo Pablo Peirano, quien supo ser la 'mano derecha' de Gerardo Pelusso, Eduardo Méndez, presidente del club, espera encontrar un balance y volver a los cuadrangulares semifinales luego de estar ausente en las últimas dos ediciones.

¿Qué dijo Hugo Rodallega de su futuro deportivo?

"Yo lo único que hice anoche fue darle un mensaje de despedida a Fabián Viáfara, pero no tiene nada que ver con que me estoy despidiendo del club, yo tengo contrato hasta el 2024", empezó diciendo el artillero vallecaucano en una conversación con 'Zona Libre de Humo'.

Sin embargo, señaló que está abierto a escuchar ofertas. "Yo no le cierro la puerta a nadie, amo a mi ciudad, ya veremos que pasa más adelante, por ahora me debo a Santa Fe. Yo tengo buena relación con Méndez, he sido directo con él y la próxima semana tengo una reunión para saber cual es el proyecto para 2024, él sabe cual es la inconformidad que tengo, quiero competir y meterme a finales", agregó el exjugador del Fulham.

Hugo Rodallega criticó el 2023 de Santa Fe

"Yo vine a Santa Fe con la expectativa de competir en alto nivel y estar en las finales, yo estoy muy molesto conmigo mismo y con mis compañeros por el año que hemos vivido, 2 torneos donde no clasificamos y eso es fracasar", concluyó.