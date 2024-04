IA llegó al Masters: así podrá seguir a Camilo Villegas en Augusta National

El próximo jueves 11 de abril, arrancará la edición 88 del The Masters Tournament, uno de los cuatro 'majors' del PGA Tour. Camilo Villegas participará por séptima vez en el mítico Augusta National Golf Club gracias a su reciente título en el Butterfield Bermuda Championship. Pues bien, la Inteligencia Artificial debutará en en este emblemático certamen, que tendrá como campeón defensor a Jon Rahm.

Villegas volverá a pelear por la legendaria 'chaqueta verde', luego de nueve años de ausencia. En ese tiempo, el golfista antioqueño sufrió varios obstáculo; sin embargo, encontró el camino para salir adelante y afrontarlos, siempre al lado de su esposa, María Ochoa. El 26 de julio de 2022, esta pareja perdió a Mía, su primogénita después de una larga batalla contra varios tumores en su cerebro y columna vertebral.

Este miércoles, el 'Hombre Araña' disputó el tradicional torneo de par-3 junto a su esposa y su hijo, Mateo. A la familia paisa se le vio bastante feliz recorriendo el campo y disfrutando con los demás golfistas. Cabe resaltar que Rickie Fowler ganó este certamen (con -5) y se reportaron cinco hoyos en uno, obra de Gary Woodland, Luke List, Sepp Straka, Viktor Hovland y Lucas Glover.

Villegas pasó el corte clasificatorio en tres oportunidades y lo falló en el mismo número de ocasiones. En 2009, el paisa completó su mejor actuación al ocupar la casilla 13, con un total de -6. El exnúmero 7 del mundo quedó a seis impactos de Ángel Cabrera, el campeón de dicha edición.

IBM y el Masters se unieron para llevar la Inteligencia Artificial del torneo, la cual está disponible en la Apple App Store y Google Play Store. Impulsadas por las capacidades de IA generativa de watsonx, este 2024 los fanáticos podrán acceder a la funcionalidad 'shot-by-shot Hole Insights', que ofrece proyecciones y análisis detallados basados en datos para cada hoyo en el campo. También se lanzó narración en español habilitada por IA. La actualización contará con:

Check out what's new with #themasters online experience this year, including the ability to watch virtually every shot from every player on every hole. pic.twitter.com/smSbZ3MCi3